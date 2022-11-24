https://uz.sputniknews.ru/20221124/v-respublike-oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-24-noyabrya-30207760.html

В республике облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 ноября

В республике облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 ноября

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-24T08:04+0500

2022-11-24T08:04+0500

2022-11-24T08:04+0500

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, переменная облачность. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем — 18-20 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 11-16 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 16-21 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинские областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 15-20 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем — 18-23 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем — 12-17 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.

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в республике облачно и без осадков прогноз погоды на 24 ноября какая погода ожидается в четверг на территории республики