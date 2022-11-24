https://uz.sputniknews.ru/20221124/vavilov-vopros-mikrochipov-ostanovit-kitayskuyu-operatsiyu-na-tayvane-30209068.html

Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?

Вавилов: вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на Тайване?

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился на форуме АТЭС с основателем тайваньского чипового гиганта TSMC Моррисом Чангом, что вызвало разговоры о возможном решении Китая отказаться от проведения операции по возвращению Тайваня.

2022-11-24T18:00+0500

2022-11-24T18:00+0500

2022-11-24T18:00+0500

видео

тайвань

китай

си цзиньпин

саммит атэс

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С этой трактовкой не согласен китаевед-публицист Николай Вавилов. Как Китай собирается решить проблему с поставками на мировой рынок микроэлектроники в случае начала операции? Как Тайвань и США могут использовать опыт провокаций на Украине в этом конфликте? Почему Азия остается приоритетным рынком энергоресурсов, несмотря на ситуацию в Европе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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вавилов вопрос микрочипов остановит китайскую операцию на тайване китайский лидер си цзиньпин встретился на форуме атэс с основателем тайваньского чипового гиганта tsmc моррисом чангом что вызвало разговоры о возможном решении китая отказаться от проведения операции по возвращению тайваня