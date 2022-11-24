https://uz.sputniknews.ru/20221124/video-v-kakie-profsoyuzy-mogut-vstupat-inostrannye-rabotniki-v-rossii---ekspert-30234311.html

Видео: в какие профсоюзы могут вступать иностранные работники в России - эксперт

Видео: в какие профсоюзы могут вступать иностранные работники в России - эксперт

Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Об этом в интервью Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Полетаев.

2022-11-24T21:30+0500

2022-11-24T21:30+0500

2022-11-24T21:30+0500

видео

мигранты

трудовые мигранты

россия

узбекистан

мнение эксперта

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Дискуссионный клуб "Валдай" опубликовал доклад об аспектах жизни трудовых мигрантов из Центральной Азии в России. Один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев дал интервью Sputnik, где рассказал непосредственно о работниках из Узбекистана. Насколько ответственно они подходят к заботе о своем здоровье, судя по данным соцопросов? Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Обо всем этом - в материале корреспондента Татьяны Гавриловой.

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