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Видео: в какие профсоюзы могут вступать иностранные работники в России - эксперт
Видео: в какие профсоюзы могут вступать иностранные работники в России - эксперт
Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Об этом в интервью Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Полетаев.
2022-11-24T21:30+0500
2022-11-24T21:30+0500
видео
мигранты
трудовые мигранты
россия
узбекистан
мнение эксперта
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Дискуссионный клуб "Валдай" опубликовал доклад об аспектах жизни трудовых мигрантов из Центральной Азии в России. Один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев дал интервью Sputnik, где рассказал непосредственно о работниках из Узбекистана. Насколько ответственно они подходят к заботе о своем здоровье, судя по данным соцопросов? Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Обо всем этом - в материале корреспондента Татьяны Гавриловой.
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видео интервью миграция кандидат экономических наук институт народнохозяйственного прогнозирования ран полетаев профсоюзы мигранты денежные переводы
видео интервью миграция кандидат экономических наук институт народнохозяйственного прогнозирования ран полетаев профсоюзы мигранты денежные переводы

Видео: в какие профсоюзы могут вступать иностранные работники в России - эксперт

21:30 24.11.2022
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Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Об этом в интервью Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Полетаев.
Дискуссионный клуб "Валдай" опубликовал доклад об аспектах жизни трудовых мигрантов из Центральной Азии в России.
Один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Полетаев дал интервью Sputnik, где рассказал непосредственно о работниках из Узбекистана.
Насколько ответственно они подходят к заботе о своем здоровье, судя по данным соцопросов? Как переводы узбекистанцев на родину влияют на экономику Узбекистана? И могут ли узбекистанцы вступать в профсоюзы? Обо всем этом - в материале корреспондента Татьяны Гавриловой.
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