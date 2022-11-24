https://uz.sputniknews.ru/20221124/vse-zamestiteli-gendirektora-agentstva-strategicheskix-reform-otpravleny-v-otstavku-30219502.html

Все заместители гендиректора Агентства стратегических реформ отправлены в отставку

Все заместители гендиректора Агентства стратегических реформ отправлены в отставку

В отставку были отправлены Рустамхон Азизов, Азиз Гафуров и Алексей Сим. Подробности – в нашем материале.

2022-11-24T12:31+0500

2022-11-24T12:31+0500

2022-11-24T12:32+0500

политика

директор

отставка

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Все заместители генерального директора Агентства стратегических реформ Шухрата Вафаева были отправлены в отставку. Об этом сообщает информагентство "УзА".Известно, что решением Кабинета Министров страны все заместители главы Агентства были освобождены от своих должностей. Так, в отставку отправили Рустамхона Азизова, который занимал пост первого заместителя генерального директора, Азиза Гафурова и Алексея Сима, которые, в свою очередь, исполняли обязанности заместителей.

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все заместители гендиректора агентства стратегических реформ отправлены в отставку в отставку были отправлены рустамхон азизов азиз гафуров и алексей сим