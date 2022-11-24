https://uz.sputniknews.ru/20221124/yandeks-go-vvodit-kontrol-za-vojdeniem-vo-vremya-zakazov-30221075.html

Яндекс Go вводит контроль за вождением во время заказов

Яндекс Go вводит контроль за вождением во время заказов

Специальная система в приложении для водителей будет фиксировать агрессивную манеру вождения.

2022-11-24T15:50+0500

2022-11-24T15:50+0500

2022-11-24T15:50+0500

общество

узбекистан

яндекс

вождение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17938453_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dba3c583ebc595fe638f85bd45aeb82.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Сервис Яндекс Go запустил в Узбекистане мониторинг вождения во время заказов. Данная мера поможет вродителям избегать опасных маневров и возможных аварий.Так, водительское приложение следит за показаниями акселерометра, датчика, который помогает измерить ускорение объекта, — данные собираются со смартфона или планшета, на который установлено приложение. Система будет фиксировать все агрессивные маневры: резкий старт и торможение, резкую смену полос.В том случае, если ситема будет фиксировать опасные маневры на постоянной основе, то это считается нарушением стандартов сервиса. Соответственно водитель получит уведомление о проблеме с манерой вождения. За систематические нарушения алгоритм может ограничить водителю доступ к заказам сервиса.Также алгоритм способен отличать агрессивную манеру вождения от бытовых ситуаций. Если водитель возьмет устройство с установленным приложением в руку, подобное перемещение не будет оценено как нарушение поведения на дороге.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

яндекс go вводит контроль за вождением во время заказов специальная система в приложении для водителей будет фиксировать агрессивную манеру вождения как работает акселерометр как стать водителем яндекса нужно ли ип