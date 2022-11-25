https://uz.sputniknews.ru/20221125/detyam-interesna-kultura-rossii---rossiyskiy-uchitel-o-rabote-v-uzbekskoy-shkole-30258363.html
"Детям интересна культура России" - российский учитель о работе в узбекской школе
"Детям интересна культура России" - российский учитель о работе в узбекской школе
Российская преподавательница, приехавшая на работу в Узбекистан, рассказывает о своих впечатлениях о республике и о том, как дети помогают ей учить узбекский язык.
2022-11-25T21:30+0500
2022-11-25T21:30+0500
2022-11-25T21:30+0500
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Розана Каипова – одна из российских преподавателей, приехавших в Узбекистан помогать местным педагогам. Розана Робертовна делится с учителями узбекских школ самыми новыми методиками по обучению русскому языку как иностранному. Иногда ей приходится работать и с детьми. Любовь к ученикам и стране недавно заставили ее приехать в Узбекистан в третий раз.За что молодой учитель любит нашу страну и как дети помогают ей учить узбекский язык – смотрите в видео Sputnik.
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видео узбекистан российский педагог учительница дети школа средняя розана каипова делится опытом методики обучения русскому языку как иностранному работа с детьми изучает узбекский язык
видео узбекистан российский педагог учительница дети школа средняя розана каипова делится опытом методики обучения русскому языку как иностранному работа с детьми изучает узбекский язык
"Детям интересна культура России" - российский учитель о работе в узбекской школе
Российская преподавательница, приехавшая на работу в Узбекистан, рассказывает о своих впечатлениях о республике и о том, как дети помогают ей учить узбекский язык.
Розана Каипова – одна из российских преподавателей, приехавших в Узбекистан помогать местным педагогам. Розана Робертовна делится с учителями узбекских школ самыми новыми методиками по обучению русскому языку как иностранному. Иногда ей приходится работать и с детьми. Любовь к ученикам и стране недавно заставили ее приехать в Узбекистан в третий раз.
За что молодой учитель любит нашу страну и как дети помогают ей учить узбекский язык – смотрите в видео Sputnik
.