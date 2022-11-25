https://uz.sputniknews.ru/20221125/detyam-interesna-kultura-rossii---rossiyskiy-uchitel-o-rabote-v-uzbekskoy-shkole-30258363.html

"Детям интересна культура России" - российский учитель о работе в узбекской школе

"Детям интересна культура России" - российский учитель о работе в узбекской школе

Российская преподавательница, приехавшая на работу в Узбекистан, рассказывает о своих впечатлениях о республике и о том, как дети помогают ей учить узбекский язык.

2022-11-25T21:30+0500

2022-11-25T21:30+0500

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узбекистан

россия

образование

школа

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Розана Каипова – одна из российских преподавателей, приехавших в Узбекистан помогать местным педагогам. Розана Робертовна делится с учителями узбекских школ самыми новыми методиками по обучению русскому языку как иностранному. Иногда ей приходится работать и с детьми. Любовь к ученикам и стране недавно заставили ее приехать в Узбекистан в третий раз.За что молодой учитель любит нашу страну и как дети помогают ей учить узбекский язык – смотрите в видео Sputnik.

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