https://uz.sputniknews.ru/20221125/putin-vstretilsya-s-materyami-uchastnikov-spetsoperatsii-30253552.html

Путин встретился с матерями участников спецоперации

Путин встретился с матерями участников спецоперации

В том, что участники спецоперации ведут себя героически, большая заслуга их матерей, заявил президент России. 25.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-25T17:40+0500

2022-11-25T17:40+0500

2022-11-25T17:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/19/30253393_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_f8519323d6b76d48f44d1c10587b0123.jpg

ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.Как отметил президент РФ, для этих женщин День матери связан с чувством тревоги и заботы. Он подчеркнул, что страна разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих детей во время спецоперации, и власти будут оказывать этим людям всестороннюю поддержку.Кроме этого, Владимир Путин отметил, что участники спецоперации ведут себя героически - и это заслуга их матерей.Также глава России сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин