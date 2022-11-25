https://uz.sputniknews.ru/20221125/putin-vstretilsya-s-materyami-uchastnikov-spetsoperatsii-30253552.html
Путин встретился с матерями участников спецоперации
Путин встретился с матерями участников спецоперации
В том, что участники спецоперации ведут себя героически, большая заслуга их матерей, заявил президент России. 25.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-25T17:40+0500
2022-11-25T17:40+0500
2022-11-25T17:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.Как отметил президент РФ, для этих женщин День матери связан с чувством тревоги и заботы. Он подчеркнул, что страна разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих детей во время спецоперации, и власти будут оказывать этим людям всестороннюю поддержку.Кроме этого, Владимир Путин отметил, что участники спецоперации ведут себя героически - и это заслуга их матерей.Также глава России сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин
Путин встретился с матерями участников спецоперации
В том, что участники спецоперации ведут себя героически, большая заслуга их матерей, заявил президент России.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военных, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
Как отметил президент РФ, для этих женщин День матери связан с чувством тревоги и заботы. Он подчеркнул, что страна разделяет боль утраты с теми, кто потерял своих детей во время спецоперации, и власти будут оказывать этим людям всестороннюю поддержку.
Кроме этого, Владимир Путин отметил, что участники спецоперации ведут себя героически - и это заслуга их матерей.
"Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают", - сказал Путин.
Также глава России сообщил, что лично говорит по телефону с участниками спецоперации.
"Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами прямо, но во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу", - сказал Путин во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции, отметив, что связывался он с ними через матерей.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.