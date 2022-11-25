Сколько стоит украсить дом к Новому году
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Корреспондент Sputnik проверил цены на праздничную атрибутику на рынках Ташкента.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В преддверии нового года уже открылись прилавки, где ташкентцы могут закупиться новогодними аксессуарами. Во сколько в этом году обойдется нарядить елку и украсить квартиру к празднику – в материале Sputnik.
По традиции, в центре новогодних трендов – символ года. По восточному календарю наступающий 2023 год – год черного кролика или кота.
На рынках Ташкента пока мало игрушек-талисманов, но календари и открытки уже доступны.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Так, на Мирабадском рынке яркие календари с изображением кролика или кота можно купить за 30 тыс. сумов.
В этом сезоне все больше производителей выпускают искусственные ели с эффектом заснеженных ветвей. Метровая елка стоит от 400 тыс. сумов.
Цена зависит не только от качества и длины елочки, но и от наличия на ней игрушек. В среднем, украшенную елку с заснеженными ветвями можно приобрести за 500 тыс. сумов.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
На прилавках можно найти гирлянды и елочные игрушки на любой вкус, цвет и размер.
Самая простая электрическая гирлянда стоит 40 тыс. сумов, за 100 тыс. можно купить уже продвинутое украшение с настройкой цветов и интенсивности мерцания.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Набор классических круглых елочных игрушек (6 штук) китайского производства можно приобрести за 50 тыс. сумов. От 70-80 тыс. сумов стоят более креативные и красиво разрисованные шарики, а за 100-150 тыс. можно купить украшения, стилизованные под знаменитые советские игрушки.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Тематические фигурки Дед Мороза и Снегурочки стоят примерно 90-100 тыс. сумов, а цена на танцующие и разговаривающие куклы начинается от 200 тыс. сумов.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Таким образом, минимальная цена на все перечисленные новогодние аксессуары составляет сейчас 620 тыс. сумов, а максимальная – 1 млн. 100 тыс. сумов.
Нужно учитывать, что пока новогодние развалы появились лишь в некоторых местах, с увеличением их количества и расширением ассортимента, цены будут снижаться.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
К кому же, по традиции за 10 ней до нового года на всех рынках страны откроются государственные праздничные ярмарки, где можно будет приобрести не только продовольственную продукцию, но и новогоднюю атрибутику по очень доступным ценам.
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