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https://uz.sputniknews.ru/20221125/skolko-stoit-ukrasit-dom-k-novomu-godu-30194663.html
Сколько стоит украсить дом к Новому году
Сколько стоит украсить дом к Новому году
Корреспондент Sputnik проверил цены на праздничную атрибутику на рынках Ташкента.
2022-11-25T07:00+0500
2022-11-25T07:00+0500
культура
ташкент
новый год
цены
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В преддверии нового года уже открылись прилавки, где ташкентцы могут закупиться новогодними аксессуарами. Во сколько в этом году обойдется нарядить елку и украсить квартиру к празднику – в материале Sputnik.По традиции, в центре новогодних трендов – символ года. По восточному календарю наступающий 2023 год – год черного кролика или кота.На рынках Ташкента пока мало игрушек-талисманов, но календари и открытки уже доступны.Так, на Мирабадском рынке яркие календари с изображением кролика или кота можно купить за 30 тыс. сумов.В этом сезоне все больше производителей выпускают искусственные ели с эффектом заснеженных ветвей. Метровая елка стоит от 400 тыс. сумов.Цена зависит не только от качества и длины елочки, но и от наличия на ней игрушек. В среднем, украшенную елку с заснеженными ветвями можно приобрести за 500 тыс. сумов.На прилавках можно найти гирлянды и елочные игрушки на любой вкус, цвет и размер.Самая простая электрическая гирлянда стоит 40 тыс. сумов, за 100 тыс. можно купить уже продвинутое украшение с настройкой цветов и интенсивности мерцания.Набор классических круглых елочных игрушек (6 штук) китайского производства можно приобрести за 50 тыс. сумов. От 70-80 тыс. сумов стоят более креативные и красиво разрисованные шарики, а за 100-150 тыс. можно купить украшения, стилизованные под знаменитые советские игрушки.Тематические фигурки Дед Мороза и Снегурочки стоят примерно 90-100 тыс. сумов, а цена на танцующие и разговаривающие куклы начинается от 200 тыс. сумов.Таким образом, минимальная цена на все перечисленные новогодние аксессуары составляет сейчас 620 тыс. сумов, а максимальная – 1 млн. 100 тыс. сумов.Нужно учитывать, что пока новогодние развалы появились лишь в некоторых местах, с увеличением их количества и расширением ассортимента, цены будут снижаться.К кому же, по традиции за 10 ней до нового года на всех рынках страны откроются государственные праздничные ярмарки, где можно будет приобрести не только продовольственную продукцию, но и новогоднюю атрибутику по очень доступным ценам.Читайте также: Фото: Ташкент в преддверии Нового года
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сколько стоит украсить дом к новому году украшения декор аксессуары ташкент узбекистан электрическая гирлянда настройка елочные игрушки календари открытки символ года черный водяной кролик кот искусственная елка заснеженные ветви украшенные фигурка деда мороза снегурочки общая стоимость цены
сколько стоит украсить дом к новому году украшения декор аксессуары ташкент узбекистан электрическая гирлянда настройка елочные игрушки календари открытки символ года черный водяной кролик кот искусственная елка заснеженные ветви украшенные фигурка деда мороза снегурочки общая стоимость цены

Сколько стоит украсить дом к Новому году

07:00 25.11.2022
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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Корреспондент Sputnik проверил цены на праздничную атрибутику на рынках Ташкента.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В преддверии нового года уже открылись прилавки, где ташкентцы могут закупиться новогодними аксессуарами. Во сколько в этом году обойдется нарядить елку и украсить квартиру к празднику – в материале Sputnik.
По традиции, в центре новогодних трендов – символ года. По восточному календарю наступающий 2023 год – год черного кролика или кота.
На рынках Ташкента пока мало игрушек-талисманов, но календари и открытки уже доступны.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Так, на Мирабадском рынке яркие календари с изображением кролика или кота можно купить за 30 тыс. сумов.
В этом сезоне все больше производителей выпускают искусственные ели с эффектом заснеженных ветвей. Метровая елка стоит от 400 тыс. сумов.
Цена зависит не только от качества и длины елочки, но и от наличия на ней игрушек. В среднем, украшенную елку с заснеженными ветвями можно приобрести за 500 тыс. сумов.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
На прилавках можно найти гирлянды и елочные игрушки на любой вкус, цвет и размер.
Самая простая электрическая гирлянда стоит 40 тыс. сумов, за 100 тыс. можно купить уже продвинутое украшение с настройкой цветов и интенсивности мерцания.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Набор классических круглых елочных игрушек (6 штук) китайского производства можно приобрести за 50 тыс. сумов. От 70-80 тыс. сумов стоят более креативные и красиво разрисованные шарики, а за 100-150 тыс. можно купить украшения, стилизованные под знаменитые советские игрушки.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Тематические фигурки Дед Мороза и Снегурочки стоят примерно 90-100 тыс. сумов, а цена на танцующие и разговаривающие куклы начинается от 200 тыс. сумов.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Таким образом, минимальная цена на все перечисленные новогодние аксессуары составляет сейчас 620 тыс. сумов, а максимальная – 1 млн. 100 тыс. сумов.
Нужно учитывать, что пока новогодние развалы появились лишь в некоторых местах, с увеличением их количества и расширением ассортимента, цены будут снижаться.
© Sputnik/Рамиз БахтияровНовогодние товары на прилавках Ташкента.
Новогодние товары на прилавках Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
Новогодние товары на прилавках Ташкента.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
К кому же, по традиции за 10 ней до нового года на всех рынках страны откроются государственные праздничные ярмарки, где можно будет приобрести не только продовольственную продукцию, но и новогоднюю атрибутику по очень доступным ценам.
Читайте также: Фото: Ташкент в преддверии Нового года
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