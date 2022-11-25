https://uz.sputniknews.ru/20221125/skolko-stoyat-produkty-v-tashkente---infografika-30258470.html
Сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика
Сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания на рынках Ташкента.
2022-11-25T21:00+0500
2022-11-25T21:00+0500
2022-11-25T21:00+0500
инфографика
продукты
цены
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Sputnik Узбекистан
инфографика цены на основные продукты питания на рынках ташкента продукты первой необходимости
инфографика цены на основные продукты питания на рынках ташкента продукты первой необходимости
Сколько стоят продукты в Ташкенте - инфографика
Госкомстат Узбекистана опубликовал цены на основные продукты питания на рынках Ташкента.