https://uz.sputniknews.ru/20221125/uzbekistan-voshel-v-top-3-torgovyx-partnerov-rossii-v-sng-30254423.html

Узбекистан вошел в ТОП-3 торговых партнеров России в СНГ

Узбекистан вошел в ТОП-3 торговых партнеров России в СНГ

Товарооборот между двумя странами вырос за год на 36% и составил $6 млрд.

2022-11-25T18:54+0500

2022-11-25T18:54+0500

2022-11-25T18:54+0500

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Узбекистан вошел в тройку основных торговых партнеров России среди стран Содружества Независимых Государств. Об этом на заседании Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-членов содружества рассказал замминистра экономики РФ Дмитрий Вольвач.По его словам, объем товарооборота РФ со странами СНГ с января по сентябрь 2022 года достиг $73 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По данным заместителя министра, регионы России и страны СНГ заключили около 400 соглашений о сотрудничестве. Среди основных направлений партнерства – туризм, гуманитарная и образовательная сферы.Напомним: в сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также: Как Узбекистан торгует с ЕАЭС - инфографика

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