https://uz.sputniknews.ru/20221125/video-v-tashkente-startovali-tri-mejdunarodnye-vystavki-30234850.html

Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки

Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки

Россию на выставках UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo представляют компании из более чем 10 регионов.

2022-11-25T09:01+0500

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видео

ташкент

выставка

россия

узбекистан

промышленность

сельское хозяйство

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В Ташкенте стартовали одновременно три международные выставки — UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo.Более 160 компаний из 20 стран мира демонстрируют свою продукцию: сельскохозяйственную технику, продукты питания, ингредиенты для их производства, упаковочное оборудование и многое другое.Россию представляет на выставках солидная делегация из более чем 10 регионов.Большинство представленных российских компаний уже имеют опыт работы в Узбекистане, но некоторые впервые демонстрируют здесь собственную продукцию и ищут выход на узбекский рынок.Как проходит выставка и что собой привезли российские производители – смотрите в нашем ролике.

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