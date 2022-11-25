https://uz.sputniknews.ru/20221125/video-v-tashkente-startovali-tri-mejdunarodnye-vystavki-30234850.html
Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки
Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки
Россию на выставках UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo представляют компании из более чем 10 регионов.
2022-11-25T09:01+0500
2022-11-25T09:01+0500
2022-11-25T09:01+0500
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сельское хозяйство
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В Ташкенте стартовали одновременно три международные выставки — UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo.Более 160 компаний из 20 стран мира демонстрируют свою продукцию: сельскохозяйственную технику, продукты питания, ингредиенты для их производства, упаковочное оборудование и многое другое.Россию представляет на выставках солидная делегация из более чем 10 регионов.Большинство представленных российских компаний уже имеют опыт работы в Узбекистане, но некоторые впервые демонстрируют здесь собственную продукцию и ищут выход на узбекский рынок.Как проходит выставка и что собой привезли российские производители – смотрите в нашем ролике.
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видео узбекистан ташкент выставки международные россия компании упаковка сельское хозяйство uzagroexpo uzprodexpo interрackexpo
видео узбекистан ташкент выставки международные россия компании упаковка сельское хозяйство uzagroexpo uzprodexpo interрackexpo
Видео: в Ташкенте стартовали три международные выставки
Россию на выставках UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo представляют компании из более чем 10 регионов.
В Ташкенте стартовали одновременно три международные выставки — UzAgroExpo, UzProdExpo и InterРackExpo.
Более 160 компаний из 20 стран мира демонстрируют свою продукцию: сельскохозяйственную технику, продукты питания, ингредиенты для их производства, упаковочное оборудование и многое другое.
Россию представляет на выставках солидная делегация из более чем 10 регионов.
Большинство представленных российских компаний уже имеют опыт работы в Узбекистане, но некоторые впервые демонстрируют здесь собственную продукцию и ищут выход на узбекский рынок.
Как проходит выставка и что собой привезли российские производители – смотрите в нашем ролике.