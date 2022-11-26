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Археологическая сенсация: спустя более века в Перу снова нашли утерянную фреску
Археологическая сенсация: спустя более века в Перу снова нашли утерянную фреску
Археолог Сэм Гавами обнаружил стену с фреской в Перу.
2022-11-26T21:06+0500
2022-11-26T21:06+0500
археологические раскопки
фото
перу
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фото археолог сэм гавами фреска уака пинтада с изображением мифических рисунков чиклайо в перу археологическая сенсация археология ученые раскопки
фото археолог сэм гавами фреска уака пинтада с изображением мифических рисунков чиклайо в перу археологическая сенсация археология ученые раскопки

Археологическая сенсация: спустя более века в Перу снова нашли утерянную фреску

21:06 26.11.2022
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Швейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо в Перу.
© Foto : Sâm Ghavami

Долгое время археологи не могли получить разрешение на проведение раскопок, потому что нужный участок земли находился на частной территории.

Долгое время археологи не могли получить разрешение на проведение раскопок, потому что нужный участок земли находился на частной территории. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Foto : Sâm Ghavami

Долгое время археологи не могли получить разрешение на проведение раскопок, потому что нужный участок земли находился на частной территории.

© Foto : Sâm Ghavami

Работы удалось начать лишь в 2019 году, однако их приостановили из-за пандемии.

Работы удалось начать лишь в 2019 году, однако их приостановили из-за пандемии. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Sâm Ghavami

Работы удалось начать лишь в 2019 году, однако их приостановили из-за пандемии.

© Foto : Sâm Ghavami

В 2021 году раскопки возобновились и в ноябре их завершили.

В 2021 году раскопки возобновились и в ноябре их завершили. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Foto : Sâm Ghavami

В 2021 году раскопки возобновились и в ноябре их завершили.

© Foto : Sâm Ghavami

Участники экспедиции отметили, что часть стены была обнаружена почти сразу, надо было лишь немного убрать песок с нее.

Участники экспедиции отметили, что часть стены была обнаружена почти сразу, надо было лишь немного убрать песок с нее. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Foto : Sâm Ghavami

Участники экспедиции отметили, что часть стены была обнаружена почти сразу, надо было лишь немного убрать песок с нее.

© Foto : Sâm Ghavami

В последние несколько месяцев работы команда обнаружила не только те фрески, утерянные век назад, но и новые панели протяженностью от 11 до 12 метров, которые не были обнаружены ранее.

В последние несколько месяцев работы команда обнаружила не только те фрески, утерянные век назад, но и новые панели протяженностью от 11 до 12 метров, которые не были обнаружены ранее. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Foto : Sâm Ghavami

В последние несколько месяцев работы команда обнаружила не только те фрески, утерянные век назад, но и новые панели протяженностью от 11 до 12 метров, которые не были обнаружены ранее.

© Foto : Sâm Ghavami

Археологи считают, что святыню построили представители доколумбовой культуры Куписник, которая более трех тысяч лет назад развивалась вдоль северного побережья Перу.

Археологи считают, что святыню построили представители доколумбовой культуры Куписник, которая более трех тысяч лет назад развивалась вдоль северного побережья Перу. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Foto : Sâm Ghavami

Археологи считают, что святыню построили представители доколумбовой культуры Куписник, которая более трех тысяч лет назад развивалась вдоль северного побережья Перу.

© Foto : Sâm Ghavami

По словам экспертов, фреска восходит к 9 веку н.э. В изображении можно увидеть смесь иконографии Мочика и Ламбаеке, а цивилизация мочика процветала в период между 100 и 700 годами н.э.

По словам экспертов, фреска восходит к 9 веку н.э. В изображении можно увидеть смесь иконографии Мочика и Ламбаеке, а цивилизация мочика процветала в период между 100 и 700 годами н.э. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Foto : Sâm Ghavami

По словам экспертов, фреска восходит к 9 веку н.э. В изображении можно увидеть смесь иконографии Мочика и Ламбаеке, а цивилизация мочика процветала в период между 100 и 700 годами н.э.

© Foto : Sâm Ghavami

В данный момент место с фресками закрыто. Это сделали, чтобы сохранить его. Планируется, что в будущем оно снова откроется для публики.

В данный момент место с фресками закрыто. Это сделали, чтобы сохранить его. Планируется, что в будущем оно снова откроется для публики. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Foto : Sâm Ghavami

В данный момент место с фресками закрыто. Это сделали, чтобы сохранить его. Планируется, что в будущем оно снова откроется для публики.

© Foto : Sâm GhavamiШвейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу
Швейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу - Sputnik Узбекистан
9/12
© Foto : Sâm Ghavami
© Foto : Sâm GhavamiШвейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу.
Швейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу - Sputnik Узбекистан
10/12
© Foto : Sâm Ghavami
© Foto : Sâm GhavamiШвейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу.
Швейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу - Sputnik Узбекистан
11/12
© Foto : Sâm Ghavami
© Foto : Sâm GhavamiШвейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу
Швейцарский археолог Сэм Гавами из Фрибурского университета с группой перуанских студентов обнаружил 30-метровую стену с фреской Уака-Пинтада с изображением мифических рисунков недалеко от города Чиклайо, Перу - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Sâm Ghavami
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