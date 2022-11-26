Археологическая сенсация: спустя более века в Перу снова нашли утерянную фреску

Долгое время археологи не могли получить разрешение на проведение раскопок, потому что нужный участок земли находился на частной территории.
Долгое время археологи не могли получить разрешение на проведение раскопок, потому что нужный участок земли находился на частной территории.
Работы удалось начать лишь в 2019 году, однако их приостановили из-за пандемии.
В 2021 году раскопки возобновились и в ноябре их завершили.
Участники экспедиции отметили, что часть стены была обнаружена почти сразу, надо было лишь немного убрать песок с нее.
Участники экспедиции отметили, что часть стены была обнаружена почти сразу, надо было лишь немного убрать песок с нее.
В последние несколько месяцев работы команда обнаружила не только те фрески, утерянные век назад, но и новые панели протяженностью от 11 до 12 метров, которые не были обнаружены ранее.
В последние несколько месяцев работы команда обнаружила не только те фрески, утерянные век назад, но и новые панели протяженностью от 11 до 12 метров, которые не были обнаружены ранее.
Археологи считают, что святыню построили представители доколумбовой культуры Куписник, которая более трех тысяч лет назад развивалась вдоль северного побережья Перу.
Археологи считают, что святыню построили представители доколумбовой культуры Куписник, которая более трех тысяч лет назад развивалась вдоль северного побережья Перу.
По словам экспертов, фреска восходит к 9 веку н.э. В изображении можно увидеть смесь иконографии Мочика и Ламбаеке, а цивилизация мочика процветала в период между 100 и 700 годами н.э.
По словам экспертов, фреска восходит к 9 веку н.э. В изображении можно увидеть смесь иконографии Мочика и Ламбаеке, а цивилизация мочика процветала в период между 100 и 700 годами н.э.
В данный момент место с фресками закрыто. Это сделали, чтобы сохранить его. Планируется, что в будущем оно снова откроется для публики.
В данный момент место с фресками закрыто. Это сделали, чтобы сохранить его. Планируется, что в будущем оно снова откроется для публики.