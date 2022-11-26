https://uz.sputniknews.ru/20221126/kategoricheski-s-goblinom-puchkov-o-poxode-po-svyatynyam-i-kazni-rossiyskix-plennyx---video-30273835.html

Категорически с Гоблином: Пучков о "походе по святыням" и казни российских пленных - видео

Категорически с Гоблином: Пучков о "походе по святыням" и казни российских пленных - видео

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".

2022-11-26T20:02+0500

2022-11-26T20:02+0500

2022-11-26T20:02+0500

видео

дмитрий пучков

россия

военные

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Ослабление России - важнейшая задача для США, поэтому они не гнушаются ничем для достижения этой цели. Об этом заявил переводчик и публицист Дмитрий Пучков.Кроме того, обсудили в нашем традиционном выпуске "Категорически с Гоблином" стремление Украины любой ценой втянуть войска НАТО в конфликт с Россией, обыски СБУ в Киево-Печерской лавре, а также "декоммунизацию" украинской энергетики.Еще поговорили про назревающую торговую войну США и Европы, попытки ЕС подружиться со странами Центральной Азии и о признании Европарламентом России государством - спонсором терроризма. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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