https://uz.sputniknews.ru/20221126/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-30259302.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Цирк Юрия Никулина, хоккейный матч и мастер-класс по приготовлению десерта. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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общество

выходные

ташкент

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Суббота, 26 ноябряСовременная художница Дарья Коротких представит интерактивную выставку из графических работ и NFT-анимаций посвященных теме рождения.Место: MasterskayaВремя: с 11.00 до 19.00Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 97−754−0515Акробаты на першах, воздушные канатоходцы, эквилибристы и дрессировщики цирка Юрия Никулина представят номера на арене Государственного цирка Узбекистана.Место: Цирк (Узбекгосцирк)Время: в 14.00/17.00Стоимость билетов: от 50 до 250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−169−8787Узбекистанский хоккейный клуб "Хумо" проведет матчи против клуба из Усть-Каменогорска "Торпедо".Место: Humo ArenaВремя: 19.00Стоимость билетов: от 12 до 115 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники встречи узнают, как правильно составлять резюме, какие ошибки в нем допускаются и как прокачать навык прохождения интервью.Место: GroundZero Сoworking SpacesВремя: 17.00Стоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−955−9969На фестивале примут участие гастроэнтузиасты, молодые дизайнеры и ремесленники. Гостей ждет музыкальное сопровождение от Punch ODC, пинг-понг и показ молодых дизайнеров.Место: Развлекательный комплекс Ice CityВремя: с 12.00 до 19.00Вход свободныйВоскресенье, 27 ноябряВ Караван-сарае культуры Икуо Хираямы пройдет мастер-класс, где участники смогут приготовить десерт из рисового теста и сладкой начинки дайфуку-моти. А также продегустируют сладости с японским чаем матча.Место: Международный караван-карай культуры Икуо ХираямыВремя: 11.00Стоимость участия: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 93−540−3990В Галерее изобразительного искусства Узбекистана пройдет выставка художников, работающих в технике пастели, для которой характерны плавность линий, а также растушевка пигмента так, чтобы несколько штрихов или пятен, нанесенных рядом, соединились, не смешиваясь полностью.Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Время: с 10.00 до 17.00Стоимость билетов: 10 тыс. сумов/ иностранным гражданам – 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−209−8015На мастер-классе участники смогут создать 3D-иллюстрацию с помощью вырезанных деталей из картона, наложенных друг на друга.Место: Детская академия Samarkand MarathonВремя: 10.30Участие бесплатноеВ "УзЭкспоцентре" пройдет 17-я Международная выставка "UzProdExpo — Пищевая промышленность" на которой представят технологическое оборудование для производства продуктов и напитков, торговое оборудование, продукты питания и многое другое.Место: УзЭкспоцентрВремя: с 9.00 до 19.00Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−238−5988Посетители смогут принять участие в детском шоу по мотивам сериала "Игра в кальмара". А также поучаствовать в лотерее с розыгрышем сладких подарков.Место: CРЦ ParusВремя: 18:00Стоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805

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