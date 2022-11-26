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Марцинкевич: дальнейшие российские удары полностью уничтожат украинскую энергосистему
Марцинкевич: дальнейшие российские удары полностью уничтожат украинскую энергосистему
Отсутствие работы тяговых станций вызовет коллапс с грузами.
2022-11-26T19:46+0500
2022-11-26T19:46+0500
видео
украина
энергетика
россия
удар
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Российские ракетные удары по украинской энергетике в случае сохранения взятых темпов в ближайшее время полностью выведут из строя энергосистему страны. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по энергетике, главный редактор издания "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Какие объекты энергетики были поражены последним ударом? Как Россия безопасно выводит украинские АЭС из энергосистемы? Что такой урон означает для снабжения украинской армии? Как это отразится на Европе? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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дальнейшие удары уничтожат украинскую энергосистему энергетика киев вырубило нет электричества удары по энергетическим объектам
дальнейшие удары уничтожат украинскую энергосистему энергетика киев вырубило нет электричества удары по энергетическим объектам

Марцинкевич: дальнейшие российские удары полностью уничтожат украинскую энергосистему

19:46 26.11.2022
© Sputnik
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Отсутствие возможности работать тяговым станциям на железной дороге вызовет коллапс с поставками военных грузов, считает эксперт.
Российские ракетные удары по украинской энергетике в случае сохранения взятых темпов в ближайшее время полностью выведут из строя энергосистему страны.

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт по энергетике, главный редактор издания "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Какие объекты энергетики были поражены последним ударом? Как Россия безопасно выводит украинские АЭС из энергосистемы? Что такой урон означает для снабжения украинской армии? Как это отразится на Европе? Обо всем этом смотрите в видео Sputnik.
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