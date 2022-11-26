https://uz.sputniknews.ru/20221126/poxolodaet-prognoz-pogody-na-26-27-noyabrya-30259159.html
Похолодает: прогноз погоды на 26-27 ноября
Похолодает: прогноз погоды на 26-27 ноября
Погоду на выходных будет определять холодный антициклон с центром над Казахстаном. 26.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-26T08:56+0500
2022-11-26T08:56+0500
2022-11-26T09:59+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане в выходные дни похолодает. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Определять погоду в республике будет холодный антициклон, центр которого находится над Казахстаном. Под его влиянием температура воздуха по всему Узбекистану понизится ночью до 3-8 градусов, днем — до 8-13 градусов.Осадков не будет, погода сохранится сухая, лишь ночью и утром возможен туман.В северных и пустынных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
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погода, прогноз погоды
Похолодает: прогноз погоды на 26-27 ноября
08:56 26.11.2022 (обновлено: 09:59 26.11.2022)
Погоду на выходных будет определять холодный антициклон с центром над Казахстаном.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
В Узбекистане в выходные дни похолодает. Об этом сообщает
пресс-служба Узгидромета.
Определять погоду в республике будет холодный антициклон, центр которого находится над Казахстаном. Под его влиянием температура воздуха по всему Узбекистану понизится ночью до 3-8 градусов, днем — до 8-13 градусов.
Осадков не будет, погода сохранится сухая, лишь ночью и утром возможен туман.
В северных и пустынных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.