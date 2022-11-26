https://uz.sputniknews.ru/20221126/poxolodaet-prognoz-pogody-na-26-27-noyabrya-30259159.html

Похолодает: прогноз погоды на 26-27 ноября

Похолодает: прогноз погоды на 26-27 ноября

Погоду на выходных будет определять холодный антициклон с центром над Казахстаном. 26.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-26T08:56+0500

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прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане в выходные дни похолодает. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Определять погоду в республике будет холодный антициклон, центр которого находится над Казахстаном. Под его влиянием температура воздуха по всему Узбекистану понизится ночью до 3-8 градусов, днем — до 8-13 градусов.Осадков не будет, погода сохранится сухая, лишь ночью и утром возможен туман.В северных и пустынных районах ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

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