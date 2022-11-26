https://uz.sputniknews.ru/20221126/umer-glava-mid-belarusi-vladimir-makey-30273948.html

Умер глава МИД Беларусии Владимир Макей

Умер глава МИД Беларусии Владимир Макей

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает Sputnik... 26.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-26T18:48+0500

2022-11-26T18:48+0500

2022-11-26T19:05+0500

в мире

беларусь

владимир макей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/457/79/4577998_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95ec55cafd97a2153250e5cb945f30ec.jpg

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Политик скоропостижно скончался на 65-м году жизни. О причинах не сообщается. Напомним, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Беларуси. Школу закончил с золотой медалью, после чего поступил в Минский педагогический институт, где изучал иностранные языки. После учебы проходил службу в армии. С 1993 года находился на дипломатической службе: был замначальника службы государственного протокола МИД Беларуси, представителем страны при Совете Европы, а также начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД.В период с 2000 по 2008 год выполнял обязанности помощника президента Беларуси, 2008–2012 годах был главой президентской администрации. В 2012 году его назначили на пост министра иностранных дел.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь, владимир макей