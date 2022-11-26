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Умер глава МИД Беларусии Владимир Макей
Умер глава МИД Беларусии Владимир Макей
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает Sputnik... 26.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-26T18:48+0500
2022-11-26T18:48+0500
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Сегодня скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Политик скоропостижно скончался на 65-м году жизни. О причинах не сообщается. Напомним, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Беларуси. Школу закончил с золотой медалью, после чего поступил в Минский педагогический институт, где изучал иностранные языки. После учебы проходил службу в армии. С 1993 года находился на дипломатической службе: был замначальника службы государственного протокола МИД Беларуси, представителем страны при Совете Европы, а также начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД.В период с 2000 по 2008 год выполнял обязанности помощника президента Беларуси, 2008–2012 годах был главой президентской администрации. В 2012 году его назначили на пост министра иностранных дел.
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Умер глава МИД Беларусии Владимир Макей
18:48 26.11.2022 (обновлено: 19:05 26.11.2022)
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Сегодня скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает пресс-секретарь ведомства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
Политик скоропостижно скончался на 65-м году жизни. О причинах не сообщается.
Напомним, Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Беларуси. Школу закончил с золотой медалью, после чего поступил в Минский педагогический институт, где изучал иностранные языки. После учебы проходил службу в армии.
С 1993 года находился на дипломатической службе: был замначальника службы государственного протокола МИД Беларуси, представителем страны при Совете Европы, а также начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД.
В период с 2000 по 2008 год выполнял обязанности помощника президента Беларуси, 2008–2012 годах был главой президентской администрации. В 2012 году его назначили на пост министра иностранных дел.