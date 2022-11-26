https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-tashkente-proydet-obrazovatelnyy-festival-dlya-shkolnikov-30271935.html

В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников

В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников

Гости мероприятия смогут узнать об обучении в России.

2022-11-26T15:39+0500

2022-11-26T15:39+0500

2022-11-26T15:39+0500

общество

ташкент

фестиваль

образование

школьники

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В среду, 30 ноября, Сибирский федеральный университет (СФУ) проведет образовательный фестиваль в Русском доме.Мероприятие будет состоять из двух блоков: олимпиадного для абитуриентов и профориентационного для школьников.Одним из главных моментов станет университетская олимпиада "Успешный абитуриент" для выпускников 11 классов. Она пройдет по математике, физике, информатике, химии и биологии. Победа в олимпиаде добавит баллы при поступлении в СФУ, а также даст возможность пройти бесплатные курсы от университета.Кроме того, в программе фестиваля презентации, мастер-классы и консультации от сотрудников СФУ.Для участия в мероприятиях нужно обязательно предварительно пройти регистрацию. Кроме того, каждому зарегистрированному участнику придет ссылка на бесплатные подготовительные курсы от СФУ по русскому языку, математике, физике и химии.Напомним, Сибирский федеральный университет (СФУ) – крупнейший университет восточной части России. Основан в 2006 году путём слияния четырёх вузов. В 2021 году он занял 21 место в рейтинге лучших российских университетов для будущей элиты от Forbes, а в 2022 году – 24 место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии RAEX.Среди выпускников данного вуза числятся значимые российские политические деятели, олимпийские чемпионы, военные и академики.

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