https://uz.sputniknews.ru/20221126/v-tashkente-proydet-obrazovatelnyy-festival-dlya-shkolnikov-30271935.html
В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников
В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников
Гости мероприятия смогут узнать об обучении в России.
2022-11-26T15:39+0500
2022-11-26T15:39+0500
2022-11-26T15:39+0500
общество
ташкент
фестиваль
образование
школьники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30272031_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7ee21dbbf2c0caec8eae4bf8835c077f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В среду, 30 ноября, Сибирский федеральный университет (СФУ) проведет образовательный фестиваль в Русском доме.Мероприятие будет состоять из двух блоков: олимпиадного для абитуриентов и профориентационного для школьников.Одним из главных моментов станет университетская олимпиада "Успешный абитуриент" для выпускников 11 классов. Она пройдет по математике, физике, информатике, химии и биологии. Победа в олимпиаде добавит баллы при поступлении в СФУ, а также даст возможность пройти бесплатные курсы от университета.Кроме того, в программе фестиваля презентации, мастер-классы и консультации от сотрудников СФУ.Для участия в мероприятиях нужно обязательно предварительно пройти регистрацию. Кроме того, каждому зарегистрированному участнику придет ссылка на бесплатные подготовительные курсы от СФУ по русскому языку, математике, физике и химии.Напомним, Сибирский федеральный университет (СФУ) – крупнейший университет восточной части России. Основан в 2006 году путём слияния четырёх вузов. В 2021 году он занял 21 место в рейтинге лучших российских университетов для будущей элиты от Forbes, а в 2022 году – 24 место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии RAEX.Среди выпускников данного вуза числятся значимые российские политические деятели, олимпийские чемпионы, военные и академики.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30272031_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_70e198f3f1ee86ae7aff986c890c3614.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников сфу русский дом поступление в россии как информация университеты высшее образование россия узбекистан
в ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников сфу русский дом поступление в россии как информация университеты высшее образование россия узбекистан
В Ташкенте пройдет образовательный фестиваль для школьников
На мероприятии школьники и их родители смогут узнать об обучении в России и поступлении в СФУ.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В среду, 30 ноября, Сибирский федеральный университет (СФУ) проведет образовательный фестиваль в Русском доме.
Мероприятие будет состоять из двух блоков: олимпиадного для абитуриентов и профориентационного для школьников.
Одним из главных моментов станет университетская олимпиада "Успешный абитуриент" для выпускников 11 классов. Она пройдет по математике, физике, информатике, химии и биологии. Победа в олимпиаде добавит баллы при поступлении в СФУ, а также даст возможность пройти бесплатные курсы от университета.
Кроме того, в программе фестиваля презентации, мастер-классы и консультации от сотрудников СФУ.
Для участия в мероприятиях нужно обязательно предварительно пройти регистрацию. Кроме того, каждому зарегистрированному участнику придет ссылка на бесплатные подготовительные курсы от СФУ по русскому языку, математике, физике и химии.
Напомним, Сибирский федеральный университет (СФУ) – крупнейший университет восточной части России. Основан в 2006 году путём слияния четырёх вузов. В 2021 году он занял 21 место в рейтинге лучших российских университетов для будущей элиты от Forbes, а в 2022 году – 24 место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии RAEX.
Среди выпускников данного вуза числятся значимые российские политические деятели, олимпийские чемпионы, военные и академики.