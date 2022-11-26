https://uz.sputniknews.ru/20221126/vremya-ch-zachem-kantsler-germanii-prizval-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey--video--30273539.html
Время Ч: Зачем канцлер Германии призвал готовиться к войне с Россией? – видео
Время Ч: Зачем канцлер Германии призвал готовиться к войне с Россией? – видео
Поставят ли Киеву системы ПВО Patriot? Какие ракеты Великобритания поставляет на Украину?
2022-11-26T17:43+0500
2022-11-26T17:43+0500
2022-11-26T17:43+0500
видео
канцлер фрг
война
россия
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Запасов оружия, которое страны Запада могут поставить Украине, становится все меньше. Это подтверждается не только заявлениями западных политиков, но и поставками бесполезного и устаревшего вооружения.Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Почему западное ПВО раз за разом не справляется с российскими ракетами? Почему Польша опасается размещения немецких комплексов на границе с Украиной? Какие комплексы Париж поставляет Киеву? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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видео зачем канцлер германии призвал готовиться к войне время ч александр хроленко мнение эксперта военный эксперт германия франция россия ес европа запад украина киев режим
видео зачем канцлер германии призвал готовиться к войне время ч александр хроленко мнение эксперта военный эксперт германия франция россия ес европа запад украина киев режим
Время Ч: Зачем канцлер Германии призвал готовиться к войне с Россией? – видео
Поставят ли Киеву системы ПВО Patriot? Какие ракеты Великобритания поставляет на Украину? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
Запасов оружия, которое страны Запада могут поставить Украине, становится все меньше. Это подтверждается не только заявлениями западных политиков, но и поставками бесполезного и устаревшего вооружения.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
"Украине "сплавляют" откровенно устаревшие образцы, откровенный антиквариат",- считает эксперт.
Почему западное ПВО раз за разом не справляется с российскими ракетами? Почему Польша опасается размещения немецких комплексов на границе с Украиной? Какие комплексы Париж поставляет Киеву? Обо всем этом смотрите
в новом выпуске программы "Время Ч".