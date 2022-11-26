https://uz.sputniknews.ru/20221126/vremya-ch-zachem-kantsler-germanii-prizval-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey--video--30273539.html

Время Ч: Зачем канцлер Германии призвал готовиться к войне с Россией? – видео

Время Ч: Зачем канцлер Германии призвал готовиться к войне с Россией? – видео

Поставят ли Киеву системы ПВО Patriot? Какие ракеты Великобритания поставляет на Украину?

2022-11-26T17:43+0500

2022-11-26T17:43+0500

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видео

канцлер фрг

война

россия

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Запасов оружия, которое страны Запада могут поставить Украине, становится все меньше. Это подтверждается не только заявлениями западных политиков, но и поставками бесполезного и устаревшего вооружения.Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Почему западное ПВО раз за разом не справляется с российскими ракетами? Почему Польша опасается размещения немецких комплексов на границе с Украиной? Какие комплексы Париж поставляет Киеву? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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