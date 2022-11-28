https://uz.sputniknews.ru/20221128/30296507.html

Как выбрать "правильный" хлеб?

Как выбрать "правильный" хлеб?

Выясняем, что не так с хлебом, и в каких случаях продукт очень даже полезен.

2022-11-28T07:00+0500

2022-11-28T07:00+0500

2022-11-28T07:00+0500

это интересно

хлебобулочные изделия

здоровье

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Многие диеты призывают отказаться от любого хлеба, объясняя это большим количеством мешающих сбросить вес углеводов. Но не все эксперты с этим согласны: хлеб может быть частью сбалансированного питания, а углеводы имеют решающее значение для хорошего здоровья. Плюс хлеб остается отличным источником цельного зерна. Разбираемся, какой хлеб нам нужен. Как правильно выбрать хлеб, рассказывает Sputnik Азербайджан.Ищем "живой" хлебХлеб - один из старейших приготовляемых продуктов, известных человечеству более 10 тысяч лет. Он имеет высокую энергетическую ценность, его легко хранить и также легко употреблять. Высокая калорийность продукта заставляет худеющую часть населения всячески избегать еды "с хлебом". Существуют целые диеты, направленные на отказ от таких углеводов. Однако хлеб может быть полезен и стать частью сбалансированной диеты, если он цельнозерновой или, как его еще называют, "живой". В отличие от обычного хлеба из муки первого или второго сорта - пшеничной, ржаной или их смеси, "живой" хлеб делается из цельного измельченного пророщенного зерна пшеницы. Поэтому в нем сохранены все ценные вещества, заложенные природой. Чтобы не дать ввести себя в заблуждение, читайте этикетку со списком ингредиентов: первое слово должно быть "цельный", если это действительно цельнозерновой хлеб.Согласно исследованию, цельнозерновой хлеб эффективен в предотвращении диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также колоректального рака, рака поджелудочной железы и желудка. Две-три таких хлебных порции в день очень даже полезны. Углеводы – пища для мозга, и без них мы не сможем функционировать. Всякий раз, когда ваш организм лишается углеводов, вы начинаете чувствовать себя очень вялыми и уставшими. По словам экспертов, если вы ищете самый полезный хлеб, необходимо учитывать множество факторов. Пшеничный хлеб содержит больше витаминов, цельного зерна и клетчатки, а также оказывает меньшее негативное влияние на уровень сахара в крови, что может быть полезно для людей с резистентностью к инсулину.Также надо обращать внимание на то, из каких составляющих хлеб готовился. Эксперты советуют искать простые ингредиенты, такие как мука, вода, соль и дрожжи. Особенно это актуально последнее время, когда хлебобулочные изделия часто "улучшают" с помощью нездоровых добавок, содержащих сахар и натрий.Важные советыЧтобы получить немного дополнительной клетчатки, ищите хлеб с семенами в корочке.Не стоит отдавать предпочтение диетическому или низкоуглеводному хлебу - в них обычно добавляют больше ненужных ингредиентов, чтобы сделать их вкуснее.Если вас беспокоит уровень сахара в крови, хлеб может стать частью сбалансированного питания, если вы добавите в него полезные жиры и белки. Например, сделаете бутерброд с лососем.Помните, необычный не означает лучший. Любой хлеб должен быть простым, также как и его ингредиенты.Снимите клеймо с хлеба и других продуктов, содержащих углеводы, которые были демонизированы, и включите их в сбалансированную диету. Более полезно иметь не ограничивающую диету, а сбалансировать свое питание.Как сделать правильный выбор?Американские эксперты назвали четыре золотых правила, которые рекомендуется соблюдать при покупке цельнозернового хлеба.1. Убедитесь в том, что это цельнозерновой хлеб. Не стоит считать, что если хлеб чуть темнее на вид, чем традиционный белый, то он обязательно полностью сделан из цельного зерна. Тщательно проверьте список ингредиентов, как рекомендуют диетологи. Если вы найдете в этом списке словосочетание "цельное зерно" и его производные, то можете смело класть хлеб в корзину. В противном случае перед вами всего лишь продукт из рафинированной муки.2. Меньше непонятных ингредиентов. Нам совсем не нужно, чтобы хлеб содержал десятки модных ингредиентов. Избегайте специальных загустителей, фосфатов, модифицированного крахмала. Воздерживайтесь от покупки хлеба, содержащего соевую муку или изолят соевого белка.3. Смотрите на волокна. Любой качественный цельнозерновой хлеб должен содержать не менее трех граммов волокон на один ломтик и иметь грубую волокнистую текстуру.4. Меньше сахара и соли. Сладкий цельнозерновой хлеб приятен на вкус, но не относится к полезным продуктам из-за содержания большого количества сахара. Выбирайте тот хлеб, в котором присутствуют натуральные подсластители, например, мед или патока.

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