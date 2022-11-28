https://uz.sputniknews.ru/20221128/arabskie-muzykanty-ispolnili-russkie-pesni-dlya-bolelschikov-chm-v-katare---video-30311225.html
Арабские музыканты исполнили русские песни для болельщиков ЧМ в Катаре - видео
Арабские музыканты исполнили русские песни для болельщиков ЧМ в Катаре - видео
На территории стадиона "Аль-Джануб" звучали мелодии песен "Калинка-малинка" и "Катюша". 28.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-28T16:44+0500
2022-11-28T16:44+0500
2022-11-28T16:54+0500
чм-2022 по футболу в катаре
катар
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Сербские болельщики танцевали под мелодии русских песен, которые исполнили арабские музыканты перед началом матча между сборными Сербии и Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает РИА Новости.Организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона "Аль-Джануб" в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен "Калинка-малинка", "Катюша", что вызвало большой ажиотаж среди сербских болельщиков. Они активно пританцовывали под русские мелодии.Выступления российских фольклорных коллективов ежедневно проходят в дни чемпионата мира по футболу на территории района учреждений культуры Катара.Кроме того, футбольные болельщики могут посмотреть спектакль "Лебединое озеро" на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, где пройдёт финальный матч ЧМ.
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катар
Арабские музыканты исполнили русские песни для болельщиков ЧМ в Катаре - видео
16:44 28.11.2022 (обновлено: 16:54 28.11.2022)
На территории стадиона "Аль-Джануб" звучали мелодии песен "Калинка-малинка" и "Катюша".
Сербские болельщики танцевали под мелодии русских песен, которые исполнили арабские музыканты перед началом матча между сборными Сербии и Камеруна на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает РИА Новости
.
Организаторы чемпионата устроили выступления различных музыкальных коллективов перед началом матча на территории стадиона "Аль-Джануб" в городе Аль-Вакра. Одна из арабских групп исполнила мелодии известных русских песен "Калинка-малинка", "Катюша", что вызвало большой ажиотаж среди сербских болельщиков. Они активно пританцовывали под русские мелодии.
Выступления российских фольклорных коллективов ежедневно проходят в дни чемпионата мира по футболу на территории района учреждений культуры Катара.
Кроме того, футбольные болельщики могут посмотреть спектакль "Лебединое озеро" на льду в организованной россиянами фан-зоне вблизи стадиона в городе Люсейль, где пройдёт финальный матч ЧМ.