https://uz.sputniknews.ru/20221128/mirziyoev-provel-vstrechu-s-vyacheslavom-volodinym--podrobnosti-30327775.html

Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности

Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности

Что обсудили президент Узбекистана и председатель Госдумы России в ходе встречи – читайте в нашем материале.

2022-11-28T20:13+0500

2022-11-28T20:13+0500

2022-11-28T20:18+0500

политика

шавкат мирзиёев

вячеслав володин

встреча

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую парламентскую делегацию во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Также Мирзиёев и Володин отметили высокую динамику межпарламентских контактов в последние годы, внедрение практики проведения в регионах Узбекистана и России встреч нового формата – на уровне руководства палат и комитетов парламентов двух стран. Кроме этого, стороны подчеркнули, что деятельность вновь созданной Межпарламентской комиссии по сотрудничеству будет служить дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия и расширению обмена опытом в области организации законодательной работы. В ходе встречи были констатированы положительные результаты экономического сотрудничества. С начала текущего года на треть вырос двусторонний товарооборот.Помимо прочего, стороны подчеркнули, что Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и науки, а также туристической отрасли.

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мирзиёев провел встречу с вячеславом володиным подробности что обсудили президент узбекистана и председатель госдумы россии в ходе встречи читайте в нашем материале