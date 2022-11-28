https://uz.sputniknews.ru/20221128/mirziyoev-provel-vstrechu-s-vyacheslavom-volodinym--podrobnosti-30327775.html
Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности
Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности
Что обсудили президент Узбекистана и председатель Госдумы России в ходе встречи – читайте в нашем материале.
2022-11-28T20:13+0500
2022-11-28T20:13+0500
2022-11-28T20:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
вячеслав володин
встреча
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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую парламентскую делегацию во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Также Мирзиёев и Володин отметили высокую динамику межпарламентских контактов в последние годы, внедрение практики проведения в регионах Узбекистана и России встреч нового формата – на уровне руководства палат и комитетов парламентов двух стран. Кроме этого, стороны подчеркнули, что деятельность вновь созданной Межпарламентской комиссии по сотрудничеству будет служить дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия и расширению обмена опытом в области организации законодательной работы. В ходе встречи были констатированы положительные результаты экономического сотрудничества. С начала текущего года на треть вырос двусторонний товарооборот.Помимо прочего, стороны подчеркнули, что Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и науки, а также туристической отрасли.
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мирзиёев провел встречу с вячеславом володиным подробности что обсудили президент узбекистана и председатель госдумы россии в ходе встречи читайте в нашем материале
мирзиёев провел встречу с вячеславом володиным подробности что обсудили президент узбекистана и председатель госдумы россии в ходе встречи читайте в нашем материале
Мирзиёев провел встречу с Вячеславом Володиным – подробности
20:13 28.11.2022 (обновлено: 20:18 28.11.2022)
Что обсудили президент Узбекистана и председатель Госдумы России в ходе встречи – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik.
В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую парламентскую делегацию во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также Мирзиёев и Володин отметили высокую динамику межпарламентских контактов в последние годы, внедрение практики проведения в регионах Узбекистана и России встреч нового формата – на уровне руководства палат и комитетов парламентов двух стран.
Кроме этого, стороны подчеркнули, что деятельность вновь созданной Межпарламентской комиссии по сотрудничеству будет служить дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия и расширению обмена опытом в области организации законодательной работы.
В ходе встречи были констатированы положительные результаты экономического сотрудничества. С начала текущего года на треть вырос двусторонний товарооборот.
"С привлечением российских инвестиций в Узбекистане успешно реализуются совместные проекты в нефтегазовой, энергетической, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях. Поступательно расширяются деловые связи между регионами двух стран", – рассказали в пресс-службе главы Узбекистана.
Помимо прочего, стороны подчеркнули, что Узбекистан и Россия активно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и науки, а также туристической отрасли.