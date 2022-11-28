https://uz.sputniknews.ru/20221128/podgotovka-k-novomu-godu-pyat-del-kotorye-nujno-uspet-v-noyabre-21525010.html

Подготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре

Подготовка к Новому году: пять дел, которые нужно успеть в ноябре

До начала зимы всего пять дней. И хотя на подготовку к Новому году в запасе еще целый месяц, кое-что нужно успеть сделать еще в ноябре. Короткий чек-лист дел, о которых нужно подумать заранее, в материале Sputnik.

2022-11-28T22:00+0500

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2022-11-28T22:00+0500

общество

новый год

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Новый год – один из самых волшебных праздников. Его любят и взрослые, и дети. А чтобы праздничные дни были наполнены радостью, а не суматохой и разочарованием, какие-то вопросы нужно продумать заранее. Вот краткий чек-лист дел, которые нужно успеть сделать в ноябре.1. Новогодние представленияТеатры, концерты, детские утренники – какую бы культурную программу вы ни предпочитали, стоит заранее ее продумать и купить билеты, чтобы наслаждаться представлением с удобных мест. Сюда же можно отнести и поездки: если на каникулах вы хотите куда-нибудь отправиться, нужно уже сейчас забронировать билеты и гостиницу.2. Одежда и красотаВы пойдете в театр? Или у вас планируется корпоратив? Вам в любом случае нужно будет празднично выглядеть. Последние недели года – горячее время для парикмахерских и маникюрных салонов. Поэтому лучше записаться туда загодя. И продумайте одежду для всех членов семьи, чтобы не искать в спешке платье перед корпоративом или детский костюм перед утренником.3. Новогоднее менюКонечно, сейчас не период дефицита, когда нужно было заранее добывать продукты для новогоднего стола. Но основное меню лучше все-таки продумать предварительно: может быть, вам понадобится заказать торт или фермерская продукция. А если вы планируете порадовать гостей штолленом – популярным в Европе рождественским пирогом с орехами и сухофруктами, – то самое время его приготовить, ведь пирог должен как следует настояться и пропитаться запахами фруктов и специй.4. Подарки и поздравленияРодные, коллеги, друзья… Чтобы ни о ком не забыть, составьте список для поздравления и продумайте подарки и сувениры. Так вы успеете найти и купить все необходимое и не тратить на это время перед самыми праздниками.5. Адвент-календарьВ Европе этой традиции много лет. Последние годы она становится все более популярной и на постсоветском пространстве. Адвент-календарь – увлекательный способ считать дни с 1 декабря до Нового года. Раньше мамы или бабушки изготавливали его сами: нашивали на красивую ткань кармашки с цифрами, и каждое утро ребенок находил в соответствующем кармашке сладкое лакомство. Сегодня календари всех форм и размеров продаются в магазинах. Можно сделать его и самим и наполнить не только конфетами, но и мелкими игрушками, сувенирами, веселыми заданиями… Это отличный способ продлить праздник и подарить ребенку немного волшебства и радости.

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