https://uz.sputniknews.ru/20221128/uzbekistan-i-rossiya-budut-sotrudnichat-v-oblasti-meditsiny-i-reabilitatsii-30297491.html

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации

Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации договорились о сотрудничестве.

2022-11-28T10:02+0500

2022-11-28T10:02+0500

2022-11-28T10:02+0500

общество

россия

узбекистан

медицина

реабилитация

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Агентство по развитию медицинских и социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба агентства.Документ предусматривает партнерство в области реабилитации детей с патологиями опорно-двигательного аппарата.Стороны будут совместно помогать детям с ограниченными возможностями становиться активными членами общества, создавать для них инклюзивную среду и повышать качество медицинских и социальных услуг инвалидам.На встрече с представителями агентства директор Российской академии и медико-социальной реабилитации Татьяна Гусак рассказала о работе академии, а также о планах сотрудничества со специалистами реабилитационных центров Узбекистана.

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