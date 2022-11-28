https://uz.sputniknews.ru/20221128/uzbekistan-i-rossiya-budut-sotrudnichat-v-oblasti-meditsiny-i-reabilitatsii-30297491.html
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации
Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации договорились о сотрудничестве.
2022-11-28T10:02+0500
2022-11-28T10:02+0500
2022-11-28T10:02+0500
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узбекистан
медицина
реабилитация
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Агентство по развитию медицинских и социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба агентства.Документ предусматривает партнерство в области реабилитации детей с патологиями опорно-двигательного аппарата.Стороны будут совместно помогать детям с ограниченными возможностями становиться активными членами общества, создавать для них инклюзивную среду и повышать качество медицинских и социальных услуг инвалидам.На встрече с представителями агентства директор Российской академии и медико-социальной реабилитации Татьяна Гусак рассказала о работе академии, а также о планах сотрудничества со специалистами реабилитационных центров Узбекистана.
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узбекистан россия медицина реабилитация агентство по развитию медико-социальных услуг российская академия медицинской реабилитации меморандум о сотрудничестве дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
узбекистан россия медицина реабилитация агентство по развитию медико-социальных услуг российская академия медицинской реабилитации меморандум о сотрудничестве дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в области медицины и реабилитации
Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации договорились о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Агентство по развитию медицинских и социальных услуг Узбекистана и Российская академия медико-социальной реабилитации подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает
пресс-служба агентства.
Документ предусматривает партнерство в области реабилитации детей с патологиями опорно-двигательного аппарата.
Стороны будут совместно помогать детям с ограниченными возможностями становиться активными членами общества, создавать для них инклюзивную среду и повышать качество медицинских и социальных услуг инвалидам.
На встрече с представителями агентства директор Российской академии и медико-социальной реабилитации Татьяна Гусак рассказала о работе академии, а также о планах сотрудничества со специалистами реабилитационных центров Узбекистана.