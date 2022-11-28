https://uz.sputniknews.ru/20221128/v-termeze-proshli-konnosportivnye-sorevnovaniya-sredi-voennyx--foto-30322936.html
В Термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных – фото
В Термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных – фото
Самые яркие моменты конноспортивного конкурса "Эстафета на лошадях", который проходил среди военнослужащих – в нашей фотоленте.
2022-11-28T21:08+0500
2022-11-28T21:08+0500
2022-11-28T21:08+0500
фото
лошадь
соревнования
спортивные соревнования
конный спорт
военнослужащие
республика
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2022
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Sputnik Узбекистан
в термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных фото самые яркие моменты конноспортивного конкурса эстафета на лошадях который проходил среди военнослужащих в нашей фотоленте минобороны россии узбекистана
в термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных фото самые яркие моменты конноспортивного конкурса эстафета на лошадях который проходил среди военнослужащих в нашей фотоленте минобороны россии узбекистана
В Термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных – фото
Самые яркие моменты конноспортивного конкурса "Эстафета на лошадях", в котором участвовали военнослужащие со всей республики – в нашей фотоленте.