https://uz.sputniknews.ru/20221128/voennyy-ekspert-kornev-u-rossii-est-i-giperzvukovoy-mech-i-schit-ot-nego---video-30307926.html

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него - видео

Военный эксперт Корнев: у России есть и гиперзвуковой меч, и щит от него - видео

Гиперзвуковое оружие стало новой целью гонки вооружений. В чем причина отставания США от России и смогут ли Штаты создать свою гиперзвуковую ракету - в интервью военного эксперта Дмитрия Корнева.

2022-11-28T16:24+0500

2022-11-28T16:24+0500

2022-11-28T16:24+0500

видео

сша

россия

оружие

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США слишком поздно озаботились вопросом создания своего гиперзвукового оружия, а потому отстали не только от лидирующей в этой сфере России, но и от Китая. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. На каком этапе находится американская программа разработки такого вооружения? Какие еще страны способны в будущем создать свое гиперзвуковое оружие? Что Россия противопоставит противникам, когда у тех появятся такие ракеты? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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