https://uz.sputniknews.ru/20221128/vyacheslav-volodin-vozlojil-tsvety-k-monumentu-oda-stoykosti-v-tashkente--video-30302960.html

Вячеслав Володин возложил цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте – видео

Вячеслав Володин возложил цветы к монументу "Ода стойкости" в Ташкенте – видео

Председатель Госдумы России встретится в понедельник с председателями обеих палат Олий Мажлиса.

2022-11-28T11:26+0500

2022-11-28T11:26+0500

2022-11-28T11:26+0500

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин прибыл в Ташкент.В столице Узбекистана он посетил Парк Победы и возложил цветы к монументу "Ода стойкости", сообщает корреспондент Sputnik.В понедельник российская делегация планирует встретиться со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым и председателем Сената узбекистанского парламента Танзилой Нарбаевой.Вячеслав Володин и Нуриддин Исмоилов планируют подписать Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.Накануне российская делегация побывала в Самарканде. Здесь гости посетили комплекс "Хазрати хизр", где спикер Госдумы возложил цветы к Мавзолею первого президента республики Ислама Каримова.

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узбекистан ташкент самарканд спикер государственной думы россии вячеслав володин официальный визит посетил парк победы возложил цветы к монументу "ода стойкости" встреча с председателем законодательного собрания нуриддином исмоиловым сената танзилой нарбаевой