https://uz.sputniknews.ru/20221129/i-dlya-kosmetologii-i-dlya-ximproma-v-syrdare-stali-proizvodit-konoplyanoe-maslo--30349321.html

И для косметологии, и для химпрома: в Сырдарье стали производить конопляное масло

И для косметологии, и для химпрома: в Сырдарье стали производить конопляное масло

Комплекс по производству конопляного масла в Сырдарье - единственное подобное предприятие в республике. Как и для чего производят необычное масло - смотрите в нашем видео.

2022-11-29T21:01+0500

2022-11-29T21:01+0500

2022-11-29T21:01+0500

видео

конопля

сырдарья

производство

республика

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В Сырдарьинской области впервые начали производить масло из технической конопли. Содержатся ли наркотические вещества в таком масле? Для чего Узбекистан запустил производство конопляного масла? И какие страны уже готовы закупать его? Подробнее — в видео Sputnik.

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и для косметологии и для химпрома в сырдарье стали производить конопляное масло комплекс по производству конопляного масла в сырдарье единственное подобное предприятие в республике как и для чего производят необычное масло смотрите в нашем видео конопляное масло цели для чего используюи используется есть ли наркота в составе