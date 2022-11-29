https://uz.sputniknews.ru/20221129/i-dlya-kosmetologii-i-dlya-ximproma-v-syrdare-stali-proizvodit-konoplyanoe-maslo--30349321.html
И для косметологии, и для химпрома: в Сырдарье стали производить конопляное масло
И для косметологии, и для химпрома: в Сырдарье стали производить конопляное масло
Комплекс по производству конопляного масла в Сырдарье - единственное подобное предприятие в республике. Как и для чего производят необычное масло - смотрите в нашем видео.
2022-11-29T21:01+0500
2022-11-29T21:01+0500
2022-11-29T21:01+0500
видео
конопля
сырдарья
производство
республика
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В Сырдарьинской области впервые начали производить масло из технической конопли. Содержатся ли наркотические вещества в таком масле? Для чего Узбекистан запустил производство конопляного масла? И какие страны уже готовы закупать его? Подробнее — в видео Sputnik.
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и для косметологии и для химпрома в сырдарье стали производить конопляное масло комплекс по производству конопляного масла в сырдарье единственное подобное предприятие в республике как и для чего производят необычное масло смотрите в нашем видео конопляное масло цели для чего используюи используется есть ли наркота в составе
и для косметологии и для химпрома в сырдарье стали производить конопляное масло комплекс по производству конопляного масла в сырдарье единственное подобное предприятие в республике как и для чего производят необычное масло смотрите в нашем видео конопляное масло цели для чего используюи используется есть ли наркота в составе
И для косметологии, и для химпрома: в Сырдарье стали производить конопляное масло
Комплекс по производству конопляного масла в Сырдарье - единственное подобное предприятие в республике. Как и для чего производят необычное масло - смотрите в нашем видео.
В Сырдарьинской области впервые начали производить масло из технической конопли. Содержатся ли наркотические вещества в таком масле? Для чего Узбекистан запустил производство конопляного масла? И какие страны уже готовы закупать его? Подробнее — в видео Sputnik.