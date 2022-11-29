https://uz.sputniknews.ru/20221129/o-zverstvax-vsu-inostrannyx-naemnikax-i-znachenii-artillerii---istoriya-ochevidtsa-video-30330260.html

О зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии - история очевидца: видео

О зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии - история очевидца: видео

Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности в нацбатах, активно используются различные психотропные вещества.

2022-11-29T17:44+0500

2022-11-29T17:44+0500

2022-11-29T17:44+0500

видео

украина

психотропные препараты

армия

иностранцы

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины. Почему артиллерия — основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

старшина юшковская о зверствах всу, иностранных наемниках и значении артиллерии иностранные наемники воюют на украине даже активнее всу при этом в рядах самой украинской армии в частности в нацбатах активно используются различные психотропные вещества