https://uz.sputniknews.ru/20221129/o-zverstvax-vsu-inostrannyx-naemnikax-i-znachenii-artillerii---istoriya-ochevidtsa-video-30330260.html
О зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии - история очевидца: видео
О зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии - история очевидца: видео
Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности в нацбатах, активно используются различные психотропные вещества.
2022-11-29T17:44+0500
2022-11-29T17:44+0500
2022-11-29T17:44+0500
видео
украина
психотропные препараты
армия
иностранцы
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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины. Почему артиллерия — основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.
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старшина юшковская о зверствах всу, иностранных наемниках и значении артиллерии иностранные наемники воюют на украине даже активнее всу при этом в рядах самой украинской армии в частности в нацбатах активно используются различные психотропные вещества
старшина юшковская о зверствах всу, иностранных наемниках и значении артиллерии иностранные наемники воюют на украине даже активнее всу при этом в рядах самой украинской армии в частности в нацбатах активно используются различные психотропные вещества
О зверствах ВСУ, иностранных наемниках и значении артиллерии - история очевидца: видео
Иностранные наемники воюют на Украине даже активнее ВСУ, при этом в рядах самой украинской армии, в частности в нацбатах, активно используются различные психотропные вещества.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказала Марина Юшковская, старшина гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, которая еще с 2014 года встала на защиту своей родины. Почему артиллерия — основа любого военного конфликта? Чем российская армия отличается от украинской? Что для жителей Донбасса значило решение о воссоединении с Россией? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в нашем видео.