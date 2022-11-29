Песков раскрыл детали возможного создания газового союза с участием Узбекистана

"И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и Российская Федерация. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.