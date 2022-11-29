Песков раскрыл детали возможного создания газового союза с участием Узбекистана
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Идея союза предусматривает возможность создания специального координационного механизма, сказал Дмитрий Песков. Подробности - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом. Однако такие вопросы еще необходимо обсуждать,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - сказал Песков.
Как добавил Песков, реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.
"И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и Российская Федерация. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".