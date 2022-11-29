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Песков раскрыл детали возможного создания газового союза с участием Узбекистана
Песков раскрыл детали возможного создания газового союза с участием Узбекистана
Идея союза предусматривает возможность создания специального координационного механизма, сказал Дмитрий Песков. Подробности - в материале Sputnik.
2022-11-29T14:55+0500
2022-11-29T14:55+0500
экономика
касым-жомарт токаев
владимир путин
газ
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом. Однако такие вопросы еще необходимо обсуждать,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как добавил Песков, реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
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дмитрий песков что такое тройственный газовый союз казахстан россия узбекистан газ зачем нужен
дмитрий песков что такое тройственный газовый союз казахстан россия узбекистан газ зачем нужен

Песков раскрыл детали возможного создания газового союза с участием Узбекистана

14:55 29.11.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Идея союза предусматривает возможность создания специального координационного механизма, сказал Дмитрий Песков. Подробности - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. Идея "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом. Однако такие вопросы еще необходимо обсуждать,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что имеет в виду президент Путин, - это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать, с неким юридическим лицом. И для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры потом для внешних рынков", - сказал Песков.
Как добавил Песков, реализация проекта требует слаженных действий, обсуждений и координации между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.
"И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и Российская Федерация. И, конечно, это требует определенной синхронизации. Тем более что есть еще один важный элемент. Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли. И в перспективе - планы по созданию общих энергетических рынков. Узбекистан, как известно, тоже присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем, поэтому здесь тоже очень важно координироваться и синхронизироваться", - сказал Песков.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
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