https://uz.sputniknews.ru/20221129/rossiyskie-vuzy-otkryvayut-novye-programmy-dlya-grajdan-uzbekistana-30329182.html

Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

В 2019 году было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.

2022-11-29T10:07+0500

2022-11-29T10:07+0500

2022-11-29T10:07+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – Sputnik. В 2023 году Волгоградский государственный технический университет (Россия, Волгоград) готовит к запуску совместные магистерские программы с возможностью получения двух дипломов для граждан Узбекистана. А также планируется проводить специальные подготовительные занятия по русскому зыку и математике для узбекских абитуриентов, сообщили в пресс-службе вуза.ВолгГТУ с 1962-го готовит специалистов для зарубежных стран. За эти годы университет подготовил более 3 тысяч специалистов (бакалавров, специалистов магистров) для 85 стран мира. Более 100 иностранных граждан защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Сегодня 15% контингента студентов – иностранные граждане.Ранее вуз был ориентирован преимущественно на прием студентов из стран дальнего зарубежья (Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), сообщили в пресс-службе ВолгГТУ.В узбекском городе Ургенч 30 мая 2019 года было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.Он также добавил, что абитуриенты из Узбекистана имеют возможность поступить в ВолгГТУ на бюджетные места наравне с гражданами Российской Федерации как соотечественники.С начала 2000-х при активной поддержке Федерального агентства "Россотрудничество" университетом ведется целенаправленная работа по привлечению выпускников школ Узбекистана для обучения. Ежегодно проводится тестирование абитуриентов в городах Ташкент, Наманган, Карши, Ургенч, Бекабад с целью отбора кандидатов на обучение в университете.В этом году ВолгГТУ планирует провести подготовительные занятия по русскому языку и математике в очном и дистанционном формате для подготовки абитуриентов в Узбекистане.Повышенный интерес для узбекских абитуриентов представляют такие направления подготовки, как химическая технология, машиностроение, металлургия, информатика и вычислительная техника, архитектура, строительство, технология транспортных процессов, технология продуктов питания.В 2023-м готовятся к запуску совместные магистерские программы на которых студенты будут один год учиться в Узбекистане, а второй в России и получать два диплома.Жасурбек Хакимов окончил бакалавриат в ВолгГТУ и сейчас обучается на втором курсе магистратуры по направлению "Стандартизация и метрология".Помимо учебы, Жасурбек участвует в культурных и волонтерских проектах университета. Он также является бойцом РСО (российские студенческие отряды). В 2021-м занял второе место в областном конкурсе "Студент года". В 2022-м стал "Гордостью Политеха XXI века"Жасурбек отметил, что легко адаптировался в студенческой среде и вузе в целом. Получив степень бакалавра, он решил поступать в магистратуру.ВолгГТУ направляет студентов проходить производственною практику на промышленные предприятия Республики Узбекистан, например, Ташкентский металлургической завод (Toshkent Metallurgiya Zavodi). Узбекские предприятия сейчас готовы принимать на производственную практику студентов ВолгГТУ, обучающихся на всех направлениях подготовки.

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Sputnik Узбекистан

российские вузы открывают новые программы для граждан узбекистана в 2019 году было подписано соглашение между правительством российской федерации и правительством республики узбекистан о взаимном признании образования квалификации и ученых степеней