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Специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов
Специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов
Эндокринолог рассказала, какие продукты вредят здоровью сердца. Подробности - в нашем материале.
2022-11-29T07:02+0500
2022-11-29T07:02+0500
2022-11-29T07:02+0500
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Жареный бекон, сладкая газировка, кондитерские изделия вредят здоровью сердца, а также наносят и другой урон организму, предупредила эндокринолог Наталия Кирдянкина. Врач призвала отказаться от некоторых популярных продуктов.Кирдянкина отметила, что нужно максимально убрать из меню пищу, богатую конечными продуктами гликирования (КПГ).Считается, что КПГ играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений. Из-за них сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к нарушению работы органа, предупредила эндокринолог. Также конечные продукты гликирования могут увеличить риск развития диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза, катаракты, перечислила врач.Кроме этого, по словам Кирдянкиной, употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы — кондитерских изделий и сладких газированных напитков, — также способствует гликированию белков.Своеобразным антидотом к КПГ являются черная редька, редис, белокочанная, брюссельская и цветная капуста, брокколи. Содержащийся в них сульфорафан снижает токсическое действие на ткани и клетки, успокоила врач. А розмариновая кислота, содержащаяся непосредственно в розмарине, а также мяте и мелиссе, замедляет скорость гликирования белков.
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специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов эндокринолог рассказала какие продукты вредят здоровью сердца какие продукты какая еда вредны вредная для сердца что нужно есть для здоровья здорового сердца что можно есть после инфаркта
специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов эндокринолог рассказала какие продукты вредят здоровью сердца какие продукты какая еда вредны вредная для сердца что нужно есть для здоровья здорового сердца что можно есть после инфаркта
Специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов
Эндокринолог рассказала, какие продукты вредят здоровью сердца. Подробности - в нашем материале.
Жареный бекон, сладкая газировка, кондитерские изделия вредят здоровью сердца, а также наносят и другой урон организму, предупредила
эндокринолог Наталия Кирдянкина. Врач призвала отказаться от некоторых популярных продуктов.
Кирдянкина отметила, что нужно максимально убрать из меню пищу, богатую конечными продуктами гликирования (КПГ).
"Конечные продукты гликирования накапливаются в костях, хрящах, мышцах, сухожилиях, связках и нервах, где они негативно влияют на биомеханические свойства тканей", — отметила она.
Считается, что КПГ играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений. Из-за них сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к нарушению работы органа, предупредила эндокринолог. Также конечные продукты гликирования могут увеличить риск развития диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза, катаракты, перечислила врач.
"Поджаренная коричнево-черная корочка как раз и представляет собрание конечных продуктов гликирования, образовавшееся из-за термической обработки при высоких температурах, — рассказала эндокринолог. — Рекордсменом по количеству образованных КПГ считается поджаренный бекон".
Кроме этого, по словам Кирдянкиной, употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы — кондитерских изделий и сладких газированных напитков, — также способствует гликированию белков.
Своеобразным антидотом к КПГ являются черная редька, редис, белокочанная, брюссельская и цветная капуста, брокколи. Содержащийся в них сульфорафан снижает токсическое действие на ткани и клетки, успокоила врач. А розмариновая кислота, содержащаяся непосредственно в розмарине, а также мяте и мелиссе, замедляет скорость гликирования белков.
"Чтобы минимизировать воздействие вредных продуктов на организм, можно просто изменить способ приготовления и обработки продуктов на более безопасный. Следует избегать жарки, особенно во фритюре", — подвела итог специалист.