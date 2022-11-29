https://uz.sputniknews.ru/20221129/spetsialisty-prizvali-otkazatsya-ot-nekotoryx-populyarnyx-produktov-30328668.html

Специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов

Специалисты призвали отказаться от некоторых популярных продуктов

Эндокринолог рассказала, какие продукты вредят здоровью сердца. Подробности - в нашем материале.

2022-11-29T07:02+0500

2022-11-29T07:02+0500

2022-11-29T07:02+0500

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Жареный бекон, сладкая газировка, кондитерские изделия вредят здоровью сердца, а также наносят и другой урон организму, предупредила эндокринолог Наталия Кирдянкина. Врач призвала отказаться от некоторых популярных продуктов.Кирдянкина отметила, что нужно максимально убрать из меню пищу, богатую конечными продуктами гликирования (КПГ).Считается, что КПГ играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых осложнений. Из-за них сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к нарушению работы органа, предупредила эндокринолог. Также конечные продукты гликирования могут увеличить риск развития диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера, бокового амиотрофического склероза, катаракты, перечислила врач.Кроме этого, по словам Кирдянкиной, употребление продуктов, содержащих быстрые углеводы — кондитерских изделий и сладких газированных напитков, — также способствует гликированию белков.Своеобразным антидотом к КПГ являются черная редька, редис, белокочанная, брюссельская и цветная капуста, брокколи. Содержащийся в них сульфорафан снижает токсическое действие на ткани и клетки, успокоила врач. А розмариновая кислота, содержащаяся непосредственно в розмарине, а также мяте и мелиссе, замедляет скорость гликирования белков.

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