https://uz.sputniknews.ru/20221129/yushkov-otvetil-na-vopros-budet-li-gazovyy-soyuz-poxoj-na-opek-30347730.html
Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+
Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+
Вчера в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали идею создания тройственного газового союза.
2022-11-29T20:09+0500
2022-11-29T20:09+0500
2022-11-29T20:09+0500
видео
владимир путин
касым-жомарт токаев
опек
москва
президент
президент рф
казахстан
россия
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Если Узбекистан примет участие в этом проекте, что он получит? Есть ли политическая составляющая в газовом союзе? Будут ли использовать там принципы проекта "Силы Сибири"?На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.
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юшков будет ли тройственный союз похож на опек плюс вчера в москве президент казахстана касым-жомарт токаев и президент россии владимир путин обсуждали идею создания тройственного газового союза что включает в себя встреча токаева и путина в москве что обсудили подробности
юшков будет ли тройственный союз похож на опек плюс вчера в москве президент казахстана касым-жомарт токаев и президент россии владимир путин обсуждали идею создания тройственного газового союза что включает в себя встреча токаева и путина в москве что обсудили подробности
Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+
Вчера в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали идею создания тройственного газового союза.
Если Узбекистан примет участие в этом проекте, что он получит? Есть ли политическая составляющая в газовом союзе? Будут ли использовать там принципы проекта "Силы Сибири"?
На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.