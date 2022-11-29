https://uz.sputniknews.ru/20221129/yushkov-otvetil-na-vopros-budet-li-gazovyy-soyuz-poxoj-na-opek-30347730.html

Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+

Юшков ответил на вопрос, будет ли газовый союз похож на ОПЕК+

Вчера в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсуждали идею создания тройственного газового союза.

2022-11-29T20:09+0500

2022-11-29T20:09+0500

2022-11-29T20:09+0500

видео

владимир путин

касым-жомарт токаев

опек

москва

президент

президент рф

казахстан

россия

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Если Узбекистан примет участие в этом проекте, что он получит? Есть ли политическая составляющая в газовом союзе? Будут ли использовать там принципы проекта "Силы Сибири"?На все эти вопросы корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой отвечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

россия

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2022

Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

юшков будет ли тройственный союз похож на опек плюс вчера в москве президент казахстана касым-жомарт токаев и президент россии владимир путин обсуждали идею создания тройственного газового союза что включает в себя встреча токаева и путина в москве что обсудили подробности