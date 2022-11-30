https://uz.sputniknews.ru/20221130/ischenko-germaniya-mechtaet-chtoby-ukraina-nakonets-ischezla-30384959.html

Ищенко: Германия мечтает, чтобы Украина наконец исчезла

Ищенко: Германия мечтает, чтобы Украина наконец исчезла

Почему Украину не спешат принимать в НАТО? Могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса?

2022-11-30T18:50+0500

2022-11-30T18:50+0500

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видео

германия

украина

нато

америка

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Правда ли, что Запад практически исчерпал свои запасы оружия? Почему США не спешат повышать производство оружия, чтобы восполнить нехватку? Об этих и многих других вопросах поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Смотрите в интервью "Sputnik на русском".

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ищенко германия мечтает чтобы украина наконец исчезла почему украину не спешат принимать в нато могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса