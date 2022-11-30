https://uz.sputniknews.ru/20221130/ischenko-germaniya-mechtaet-chtoby-ukraina-nakonets-ischezla-30384959.html
Ищенко: Германия мечтает, чтобы Украина наконец исчезла
Ищенко: Германия мечтает, чтобы Украина наконец исчезла
Почему Украину не спешат принимать в НАТО? Могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса?
2022-11-30T18:50+0500
2022-11-30T18:50+0500
2022-11-30T18:50+0500
видео
германия
украина
нато
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1e/30362314_0:0:1276:717_1920x0_80_0_0_40cba3be1195844e5bd1e7076b931ad8.png
Правда ли, что Запад практически исчерпал свои запасы оружия? Почему США не спешат повышать производство оружия, чтобы восполнить нехватку? Об этих и многих других вопросах поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Смотрите в интервью "Sputnik на русском".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1e/30362314_0:0:956:717_1920x0_80_0_0_ccfa76a53dcd474247286df29d1f6f57.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ищенко германия мечтает чтобы украина наконец исчезла почему украину не спешат принимать в нато могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса
ищенко германия мечтает чтобы украина наконец исчезла почему украину не спешат принимать в нато могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса
Ищенко: Германия мечтает, чтобы Украина наконец исчезла
Почему Украину не спешат принимать в НАТО? Могут ли американцы выйти из своего собственного военного альянса?
Правда ли, что Запад практически исчерпал свои запасы оружия? Почему США не спешат повышать производство оружия, чтобы восполнить нехватку? Об этих и многих других вопросах поговорили с политологом Ростиславом Ищенко. Смотрите в интервью "Sputnik на русском".