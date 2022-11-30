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Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото
Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото
В Узбекистане сейчас самый красивый осенний период. Сказочная золотая осень в Ташкенте - в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
2022-11-30T21:32+0500
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узбекистан
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фото узбекистан ташкент осень золотая осенние деревья желтые оранжевые листья красивые фото ташкента деревья вода птицы ботанический сад улицы
фото узбекистан ташкент осень золотая осенние деревья желтые оранжевые листья красивые фото ташкента деревья вода птицы ботанический сад улицы

Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото

21:32 30.11.2022
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В Узбекистане сейчас самый красивый осенний период. Сказочная золотая осень в Ташкенте — в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik
© Sputnik
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik
© Sputnik
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik
© Sputnik
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik
© Sputnik
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik
© Sputnik/Элина Бекназарова
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Осень в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
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© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
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© Sputnik/Элина Бекназарова
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© Sputnik/Элина Бекназарова
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