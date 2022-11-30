https://uz.sputniknews.ru/20221130/kak-vyglyadit-posledniy-den-oseni-v-uzbekistane--foto-30339386.html
Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото
Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото
В Узбекистане сейчас самый красивый осенний период. Сказочная золотая осень в Ташкенте - в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
2022-11-30T21:32+0500
2022-11-30T21:32+0500
2022-11-30T21:32+0500
фото
ташкент
узбекистан
осень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1d/30336228_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_951e17da693f801150b2826735c8d1d9.jpg
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1d/30336228_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_77c6ff5564521c3980e767345f8f3966.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото узбекистан ташкент осень золотая осенние деревья желтые оранжевые листья красивые фото ташкента деревья вода птицы ботанический сад улицы
фото узбекистан ташкент осень золотая осенние деревья желтые оранжевые листья красивые фото ташкента деревья вода птицы ботанический сад улицы
Как выглядит последний день осени в Узбекистане — фото
В Узбекистане сейчас самый красивый осенний период. Сказочная золотая осень в Ташкенте — в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik
© Sputnik
© Sputnik
© Sputnik
© Sputnik
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова