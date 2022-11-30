https://uz.sputniknews.ru/20221130/lomidze-turisticheskiy-potok-iz-rossii-v-uzbekistan-uvelichilsya-na-25-v-etom-godu--video-30388140.html

Ломидзе: туристический поток из России в Узбекистан увеличился на 25% в этом году – видео

Ломидзе: туристический поток из России в Узбекистан увеличился на 25% в этом году – видео

Речь идет о классическом туристическом потоке, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

2022-11-30T20:09+0500

2022-11-30T20:09+0500

2022-11-30T20:09+0500

туризм

россия

узбекистан

турпоток

туроператоры

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Классический туристический поток из России в Узбекистан увеличился на 20-25% в 2022 году. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Известно, что в среду в выставочном зале "Узэкспомарказ" стартовала Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на Шелковом пути". По словам Ломидзе, Узбекистан является одним из быстрорастущих рынков в российском туристическом сегменте, при этом пока что объем выездного туризма растет быстрее чем объем въездного, однако "у многих российских регионов есть надежда, что туристы из Узбекистана поедут в Россию тоже".Также Майя Ломидзе сообщила, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) впервые участвует в этой выставке в таком масштабном составе. В скором времени по приглашению Министерства туризма и культурного наследия республики делегация Ассоциации посетит Самарканд.Напомним: в этот раз ТМТЯ впервые проходит при поддержке спонсоров. Одним из партнеров выставки стал Санкт-Петербург. В ярмарке принимают участие представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежных и международных туристических организаций и агентств.В рамках мероприятия проходит международная выставка с участием национальных стендов более 15 стран, таких как Россия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Франция, Южная Корея, Япония. Здесь же можно будет ознакомиться с туристическим потенциалом различных регионов Узбекистана.Международная выставка ТМТЯ-2022 продлится до 2 декабря.

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ломидзе туристический поток из россии в узбекистан увеличился на 25% в этом году видео речь идет о классическом туристическом потоке рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров россии майя ломидзе биография