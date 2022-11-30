https://uz.sputniknews.ru/20221130/maksim-reshetnikov-priedet-na-biznes-forum-v-samarkand-30369458.html

Максим Решетников и Рустам Минниханов приедут на Самаркандский бизнес-форум

Максим Решетников и Рустам Минниханов приедут на Самаркандский бизнес-форум

Также в работе форума примет участие солидная делегация, представляющая крупнейшие ведомства и предприятия России. Подробности – в материале от корреспондента Sputnik.

2022-11-30T12:48+0500

2022-11-30T12:48+0500

2022-11-30T12:55+0500

экономика

россия

узбекистан

бизнес-форум

самарканд

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников посетит российско-узбекский бизнес-форум в Самарканде.Помимо него в работе форума примут участие глава Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия участники обсудят вопросы крупных совместных инвестиционных проектов, кооперацию между российскими и узбекскими предприятиями, участие российских компаний в проектах модернизации транспортной инфраструктуры Узбекистана и другие актуальные темы.В работе форума также примет участие солидная делегация, представляющая крупнейшие ведомства и предприятия России.Среди них - генеральный директор "Российского экспортного центра" Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когонин, а также представители компаний "Лукойл, АвтоВАЗ, "РЖД Логистика", "Татнефть", "Росгео" и других.Ранее мы сообщали, что в бизнес-форуме примут участие глава правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.По итогам бизнес-форума участники подпишут пакет двухсторонних документов.Читайте также: Михаил Мишустин посетит Самарканд

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россия узбекистан российско-узбекский бизнес-форум самарканд максим решетников министр экономического развития глава татарстана рустам минниханов росатом генеральный директор "российского экспортного центра" вероника никишина замминистра промышленности и торговли алексей груздев председатель вэб.рф игорь шувалов президент торгово-промышленной палаты россии сергей катырин гендиректор пао "камаз" сергей когонин представители компаний "лукойл, автоваз, "ржд логистика", "татнефть", "росгео"