https://uz.sputniknews.ru/20221130/mirziyoev-provel-telefonnye-peregovory-s-putinym-pered-samarkandskim-biznes-forumom-30372816.html

Мирзиёев провел телефонные переговоры с Путиным перед Самаркандским бизнес-форумом

Мирзиёев провел телефонные переговоры с Путиным перед Самаркандским бизнес-форумом

1-2 декабря в Самарканде состоится встреча Совместной комиссии на уровне глав правительств двух государств, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. 30.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-30T14:21+0500

2022-11-30T14:21+0500

2022-11-30T14:21+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает president.uz."В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Узбекистана и России", - заявили в пресс-службе главы Узбекистана.Президенты обсудили межрегиональное взаимодействие. В Самарканде 1-2 декабря, помимо российско-узбекского бизнес-форума пройдет встреча Советной комиссии на уровне глав правительств двух государств. Комиссия рассмотрит текущие и перспективные проекты кооперации в сфере экономики, также пройдут деловые встречи с участием представителей ведущих промышленных предприятий Узбекистана и России.Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин посетит Самарканд 1-2 декабря.Узбекистан на форуме представит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.В ходе мероприятия участники обсудят вопросы транспорта и логистики, промышленных проектов, торгово-экономической кооперации, развития индустриальных кластеров России в Узбекистане и другие актуальные темы.

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