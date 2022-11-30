https://uz.sputniknews.ru/20221130/na-dne-sosud-s-vozmojnym-simvolom-ashina-vyzval-spory-sredi-uchenyx-30354386.html
На дне. Сосуд с возможным символом Ашина вызвал споры среди ученых
На дне. Сосуд с возможным символом Ашина вызвал споры среди ученых
Уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее “Большой Алтай: прародина тюрков”. Подробности - в нашем материале.
2022-11-30T10:55+0500
2022-11-30T10:55+0500
2022-11-30T10:55+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Коллекция виртуального музея "Большой Алтай: прародина тюрков" пополнится 3D-моделями, созданными в Алтайском госуниверситете по итогам работы в четырех музеях Казахстана и России. Среди новых экспонатов – уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина, который считается основателем Великого Тюркского каганата. Оцифровка этого рисунка спровоцировала новый виток мнений среди ученых России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.Серебряный сосуд был найден в 1976 году в долине реки Юстыд в Кош-Агачском районе Республики Алтай. На его дне процарапаны разные знаки, а в центре отчетливо видно изображение горного козла. Артефакт является экспонатом Музея института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).Старший научный сотрудник, хранитель фонда Нумизматики Государственного Музея истории Узбекистана Академии наук РУз Альфия Мусакаева имеет другую точку зрения.Аналогичные по форме сосуды ранее были известны из раскопок археологов ведущих исследований на территории Алтая и Южной Сибири. Но сосуды с символом не встречались, рассказал профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубатбек Табалдыев.На сосуде из Юстыда целых три тамги в виде козерога, иконографически тождественных тамге династии Ашина Восточного тюркского каганата, считает ведущий научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана Алексей Рогожинский.Рогожинский подчеркнул, что теперь, когда стали доступны более качественные фотографии предмета, становится ясно, что ценный сосуд из серебра не раз сменил своих владельцев, что не все они принадлежали к правящему роду Ашина. В действительности на донце сосуда вырезано около десяти знаков разного вида, и лишь три из них в форме козлика; остальные знаки тоже известны на Алтае и за его пределами, но кому они принадлежали, пока сложно сказать и потому предмет требует дополнительного изучения.В свою очередь, Мусакаева отметила, что для работы археологам очень важно визуальное исследование предмета в реальности. И пояснила, чем отличается такое исследование от изучения 3D-модели.Теперь этот уникальный сосуд будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее. Для специалистов обещают предоставлять возможность изучить модель с максимально высоким разрешением.Коллекция виртуального музея создается в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности Алтайского государственного университета". Она уже содержит 60 моделей, созданных специалистами на основе экспонатов тюркского времени из семи музеев Сибири и Восточного Казахстана.До конца года в коллекцию войдут еще 45 моделей на основе фотографий, сделанных в ходе трех международных экспедиций 2022 года в двух областях Восточного Казахстана и четырех районов Алтайского края и Республики Алтай.
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на дне сосуд с возможным символом ашина вызвал споры среди ученых уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла символа рода ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее большой алтай прародина тюрков смотреть экспозицию онлайн
на дне сосуд с возможным символом ашина вызвал споры среди ученых уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла символа рода ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее большой алтай прародина тюрков смотреть экспозицию онлайн
На дне. Сосуд с возможным символом Ашина вызвал споры среди ученых
Уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее "Большой Алтай: прародина тюрков". Подробности — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Коллекция виртуального музея "Большой Алтай: прародина тюрков" пополнится 3D-моделями, созданными в Алтайском госуниверситете по итогам работы в четырех музеях Казахстана и России. Среди новых экспонатов – уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина, который считается основателем Великого Тюркского каганата. Оцифровка этого рисунка спровоцировала новый виток мнений среди ученых России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Серебряный сосуд был найден в 1976 году в долине реки Юстыд в Кош-Агачском районе Республики Алтай. На его дне процарапаны разные знаки, а в центре отчетливо видно изображение горного козла. Артефакт является экспонатом Музея института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).
"Это династический знак (тамга) рода Ашина, правящей династии представители которого стояли во главе Тюркского каганата во второй половине VI – середине VIII в. Достаточно редкая находка, когда подобный знак изображен на предмете мобильного искусства. Чаще всего династические знаки размещали на монументах в честь представителей рода Ашина, на стелах или на наскальных плоскостях", – рассказал директор Музея археологии и этнографии АлтГУ, эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Ярослав Фролов.
Старший научный сотрудник, хранитель фонда Нумизматики Государственного Музея истории Узбекистана Академии наук РУз Альфия Мусакаева имеет другую точку зрения.
"На днище сосуда передано схематическое изображение козла, характерное для тюркской поры, оно заключено в круг. За пределами круга внизу имеется антропоморфное изображение (схематическое изображение фигурки человека). В целом эти обе фигурки воспринимаются в виде сюжетного изображения. Вряд ли изображение козла можно считать тамгой. Тамги в круге не изображали", – отметила она.
Аналогичные по форме сосуды ранее были известны из раскопок археологов ведущих исследований на территории Алтая и Южной Сибири. Но сосуды с символом не встречались, рассказал профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубатбек Табалдыев.
"Такие знаки-символы имеются на вершине каменных стел с поминальной надписью, установленных в честь восточно-тюркских каганов. Можно полагать, что владелец серебряного сосуда мог принадлежать к числу круга правящей элиты раннесредневековых тюрков. Но эти вопросы обычно уточняются при комплексном изучении памятника", – добавил Табалдыев.
На сосуде из Юстыда целых три тамги в виде козерога, иконографически тождественных тамге династии Ашина Восточного тюркского каганата, считает ведущий научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана Алексей Рогожинский.
"Не все схематичные изображения козлов, в том числе встречающиеся на скалах, являются тамгами, но в данном случае это именно тамги, тамги Ашина. У этого сосуда – своя интересная история, своя нераскрытая пока тайна: ведь почти полвека с момента его находки сосудик из Юстыда был известен специалистам только по фотографиям не очень хорошего качества, а гравированные на его донце и поддоне знаки и вовсе были опубликованы выборочно, в рисунках, весьма приблизительно передававших очертания знаков", — рассказал он.
Рогожинский подчеркнул, что теперь, когда стали доступны более качественные фотографии предмета, становится ясно, что ценный сосуд из серебра не раз сменил своих владельцев, что не все они принадлежали к правящему роду Ашина. В действительности на донце сосуда вырезано около десяти знаков разного вида, и лишь три из них в форме козлика; остальные знаки тоже известны на Алтае и за его пределами, но кому они принадлежали, пока сложно сказать и потому предмет требует дополнительного изучения.
В свою очередь, Мусакаева отметила, что для работы археологам очень важно визуальное исследование предмета в реальности. И пояснила, чем отличается такое исследование от изучения 3D-модели.
"Разница огромная: предмет я осматриваю с лупой с 10-20-кратным увеличением, так видны все трещинки. При осмотре кружки с козлом в 3D-модели на венчике были непонятные вмятинки и точки, их разглядеть не получилось. А на венчиках могут быть точечные надписи, как короткие, так и длинные. И еще много работы с предметом: по обмеру, качеству металла, пробе металла, по разбору разных изображений от случайных царапин до специально нанесенных в древности рисунков", – рассказала она.
Теперь этот уникальный сосуд будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее. Для специалистов обещают предоставлять возможность изучить модель с максимально высоким разрешением.
"Мы готовы предоставлять такие фотографии моделей по запросу ученых", – подтвердил эксперт НОЦ "Большой Алтай" Ярослав Фролов.
"3D-модели этого сосуда и других предметов археологии - это очень хорошая идея, особенно если это будут тематически продуманные работы, проекты. Темы для таких показов могут быть самые разные: "Керамическое производство в эпоху Караханидов", "Сасанидское серебро", "Денежное обращение Чача" и др. Для разной аудитории – разные темы. Для детей, например, можно показ предметов связать со школьной программой. Это поможет добиться главной цели, которую преследуют музейные сотрудники при построении экспозиции – эмоционального восприятия", – отметила Альфия Мусакаева.
Коллекция виртуального музея создается в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности Алтайского государственного университета". Она уже содержит 60 моделей, созданных специалистами на основе экспонатов тюркского времени из семи музеев Сибири и Восточного Казахстана.
До конца года в коллекцию войдут еще 45 моделей на основе фотографий, сделанных в ходе трех международных экспедиций 2022 года в двух областях Восточного Казахстана и четырех районов Алтайского края и Республики Алтай.