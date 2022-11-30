https://uz.sputniknews.ru/20221130/na-dne-sosud-s-vozmojnym-simvolom-ashina-vyzval-spory-sredi-uchenyx-30354386.html

На дне. Сосуд с возможным символом Ашина вызвал споры среди ученых

На дне. Сосуд с возможным символом Ашина вызвал споры среди ученых

Уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее “Большой Алтай: прародина тюрков”. Подробности - в нашем материале.

2022-11-30T10:55+0500

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спор

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Коллекция виртуального музея "Большой Алтай: прародина тюрков" пополнится 3D-моделями, созданными в Алтайском госуниверситете по итогам работы в четырех музеях Казахстана и России. Среди новых экспонатов – уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла – символа рода Ашина, который считается основателем Великого Тюркского каганата. Оцифровка этого рисунка спровоцировала новый виток мнений среди ученых России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.Серебряный сосуд был найден в 1976 году в долине реки Юстыд в Кош-Агачском районе Республики Алтай. На его дне процарапаны разные знаки, а в центре отчетливо видно изображение горного козла. Артефакт является экспонатом Музея института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск).Старший научный сотрудник, хранитель фонда Нумизматики Государственного Музея истории Узбекистана Академии наук РУз Альфия Мусакаева имеет другую точку зрения.Аналогичные по форме сосуды ранее были известны из раскопок археологов ведущих исследований на территории Алтая и Южной Сибири. Но сосуды с символом не встречались, рассказал профессор отделения истории Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубатбек Табалдыев.На сосуде из Юстыда целых три тамги в виде козерога, иконографически тождественных тамге династии Ашина Восточного тюркского каганата, считает ведущий научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана Алексей Рогожинский.Рогожинский подчеркнул, что теперь, когда стали доступны более качественные фотографии предмета, становится ясно, что ценный сосуд из серебра не раз сменил своих владельцев, что не все они принадлежали к правящему роду Ашина. В действительности на донце сосуда вырезано около десяти знаков разного вида, и лишь три из них в форме козлика; остальные знаки тоже известны на Алтае и за его пределами, но кому они принадлежали, пока сложно сказать и потому предмет требует дополнительного изучения.В свою очередь, Мусакаева отметила, что для работы археологам очень важно визуальное исследование предмета в реальности. И пояснила, чем отличается такое исследование от изучения 3D-модели.Теперь этот уникальный сосуд будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее. Для специалистов обещают предоставлять возможность изучить модель с максимально высоким разрешением.Коллекция виртуального музея создается в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности Алтайского государственного университета". Она уже содержит 60 моделей, созданных специалистами на основе экспонатов тюркского времени из семи музеев Сибири и Восточного Казахстана.До конца года в коллекцию войдут еще 45 моделей на основе фотографий, сделанных в ходе трех международных экспедиций 2022 года в двух областях Восточного Казахстана и четырех районов Алтайского края и Республики Алтай.

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на дне сосуд с возможным символом ашина вызвал споры среди ученых уникальный серебряный сосуд с изображением горного козла символа рода ашина будет доступен для общего ознакомления в виртуальном музее большой алтай прародина тюрков смотреть экспозицию онлайн