https://uz.sputniknews.ru/20221130/nachinal-prostym-injenerom-znal-russkiy---eks-predsedatel-knr-skonchalsya-v-vozraste-96-let-30372029.html

Начинал простым инженером, знал русский - экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет

Начинал простым инженером, знал русский - экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет

О смерти политика сообщает Центральное телевидение Китая. 30.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-30T14:00+0500

2022-11-30T14:00+0500

2022-11-30T14:00+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.Цзян Цзэминь был председателем КНР с 1993 по 2003 год.Цзян Цзэминь начинал свою карьеру с министерства машиностроения, где проработал почти 30 лет. Согласно открытым данным, в системе машиностроения он прошел путь от помощника инженера на заводе пищевых продуктов до директора НИИ.В 1955 году Цзян Цзэминь впервые посетил СССР, где проходил на протяжении четырех месяцев практику на Московском автозаводе имени Сталина. Тогда же он начал изучать русский язык. К концу 1950-х политик уже владел русским, знал пословицы и поговорки, читал Толстого.С 1980 года стал зампредом и ответственным секретарем Государственного комитета по делам импорта и экспорта, затем - заместителем председателя и по совместительству начальником секретариата Госкомитета по управлению иностранными инвестициями.В 1990-х уже в ранге генсека Цзян Цзэминь вновь посетил Москву, подписав с президентом Ельциным документ о мироустройстве в XXI веке и многополюсном мире, основанном на равноправном сотрудничестве, а не на противостоянии блоков.

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