https://uz.sputniknews.ru/20221130/oblachno-i-dojd-prognoz-pogody-na-30-noyabrya-30349690.html

Облачно и дождь: прогноз погоды на 30 ноября

Облачно и дождь: прогноз погоды на 30 ноября

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-30T08:03+0500

2022-11-30T08:03+0500

2022-11-30T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидаются осадки и переменная облачность. Местами — туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем — 8-10 градусов тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем — 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, по Устюрту ночью 5-10 градусов ниже нуля, днем 0-5 градусов ниже нуля.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла. На севере Навоийской области ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем 2 градуса мороза-3 градуса тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем — 5-10 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем — 6-11 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, временами возможны осадки, местами сильные. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью и днем — 0-5 градусов тепла.

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облачно и дождь прогноз погоды на 30 ноября какая погода ожидается в среду на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды на 30 ноября узбекистан ташкент фергана бухара самарканд