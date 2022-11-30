https://uz.sputniknews.ru/20221130/obschiy-finansovyy-i-lyubovnyy-goroskop-na-dekabr-2022-30394058.html

Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022

Общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь-2022

Последний месяц года преподнесет немало сюрпризов каждому знаку зодиака. Подробности – в нашем прогнозе.

2022-11-30T22:01+0500

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Овен: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022Вы обязательно доведете все задуманное до конца, важно только собраться и сконцентрироваться. Ваша рассеянность часто оказывается вашим главным врагом. Еще среди недругов – кто-то из коллег, кто может даже начать распространять слухи о вас. Просто не реагируйте и переключите внимание на важные деловые проекты и приоритетные для вас личные задачи. Что радует – друзей у вас больше, и кто-то из них, более опытный и мудрый, обязательно даст вам совет и поможет делом, когда вам потребуется поддержка.Не все будет получаться с первого раза, но помните – преодолеть все мелкие неудачи (включая сплетни) обязательно получится, звезды на вашей стороне. А еще – расслабьтесь. В последнее время вы слишком сильно упали духом из-за того, что не можете контролировать каждую мелочь в своей жизни.Финансовый прогноз тоже благоприятен: некоторые Овны получат премию, а кому-то предложат интересную подработку.Что касается личной жизни, у семейных Овнов все спокойно и тихо. А одинокие Овны могут настроиться на флирт на протяжении всего декабря – ходите на свидания, будьте собой и наслаждайтесь жизнью. Следующий год приготовил для вас по-настоящему судьбоносные повороты на личном фронте.Тельцы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022Середина декабря окажется для Тельцов сплошной полосой везения. А вот первая декада станет испытанием, потому что многие Тельцы решат подводить личные итоги года, как всегда останутся собой недовольны и рискуют впасть в мини-депрессию. Но не унывайте – декабрь принесет много возможностей, в том числе и в плане работы.Вторая половина декабря окажется богатой на интересные проекты и новые предложения о работе. Мелкие проблемы будут, но вы сможете их решить. Но, несмотря на цейтнот, вы найдете время на встречи с друзьями. Особенно во время этих дружеских вечеров повезет свободным Тельцам – среди друзей своих друзей они могут встретить вторую половинку.Тельцам, состоящим в отношениях, предстоит сделать выбор – многим представителям знака напомнят о себе бывшие возлюбленные. Стоит ли давать человеку шанс или продолжать выстраивать отношения с нынешним партнером – решать вам. Но помните, что человек из прошлого так и не изменился. Сердце подскажет правильный шаг.Близнецы: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022В декабре Близнецов посетит вдохновение – особенно оно будет проявляться среди творческих представителей знака. Многие Близнецы решат отправиться в путешествие и правильно – звезды благоприятствуют этому.Энергии у Близнецов в этом месяце через край, поэтому хоть работы и будет много, вы не будете чувствовать усталости. Ваше трудолюбие вызовет уважение среди коллег и руководства, вы обязательно обзаведетесь новыми союзниками.Самой благоприятной станет богатая на сюрпризы вторая половина декабря. Свободные Близнецы имеют все шансы познакомиться с интересным человеком под конец года. А состоящим в отношениях Близнецам важно набраться терпения – партнер явно устал к концу года, возможны мелкие конфликты, но их удастся погасить благодаря мягкости и спокойствию.В чем стоит быть осторожнее, так это в обращении с деньгами. Перед праздником вы будете склонны слишком много тратить.Рак: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022Не самый простой месяц для Раков. Вас переполняют эмоции, и часто вы принимаете решения на поводу чувств, причем негативных – раздражения, усталости. Попробуйте расслабиться, таким образом, вы избежите многих проблем, которое ваше поведение рискует создать на ровном месте.Тем более, что если не считать ваш эмоциональный фон, все хорошо. Если сосредоточитесь на карьере, можете покорить новые вершины уже в начале 2023-го. Уже в декабре многим Ракам предложат интересные и успешные проекты.Свободные Раки хотят поскорее наладить личную жизнь. Наберитесь терпения – судьбоносная встреча не за горами.А Раки, состоящие в отношениях, переживают настоящие качели, причем устраивают их себе сами – то им кажется, что все идеально, то – что партнер недостаточно старается. Аккуратнее. Не каждый выдержит такой микс страстей. Чтобы человек не сбежал, сбавьте обороты, разговаривайте, если вас что-то не устраивает в отношениях, и старайтесь проявлять больше инициативы. Вторая половина оценит ваши шаги.Лев: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022Терпение, только терпение! Вот что хочется сказать Львам в декабре. К концу года вы устали: события прошлых месяцев часто заставляли вас ставить чужие интересы выше собственных. Неудивительно, что от чрезмерной ответственности вы просто-напросто выгорели и иногда поддаетесь отрицательным эмоциям.Но лучше сосредоточьтесь на постановке целей и задач на ближайшее будущее, а также на разработке действий по их реализации. Декабрь обещает стать финансово успешным периодом для вас, если вы сконцентрируетесь.Львы, состоящие в отношениях, могут настроиться на счастливые перемены – ваши отношения выходят на новый этап. Важно только слушать и слышать партнера, уметь идти на компромисс, и это сблизит вас еще больше.Свободных Львов вдруг начнут одолевать бывшие партнеры. Но лучше идти вперед – к концу декабря на одной из вечеринок велик шанс познакомиться с человеком, который станет вашей большой любовью и многое даст вам в эмоциональном плане: всегда будет на вашей стороне и таким образом придаст вам уверенности в себе.Дева: общий, финансовый и любовный гороскоп на декабрь - 2022С одной стороны, кажется, что декабрь вовсе не ваш месяц. Особенно часто такое ощущение будет посещать Дев-предпринимателей – дело потребует новых инвестиций, на которые они не были настроены. Но поверьте: у вас получится добиться успеха, если вы не сдадитесь после первой неудачи. Воспринимайте ошибки как действия в игре – не получилось дойти до цели одним способом, значит, пробуем второй. Так и настроение поднимется.Еще декабрь – отличное время для отдыха. Во время путешествия свободные Девы могут познакомиться с кем-то интересным. Но не упустите шанс на счастливые отношения, погрузившись в рефлексию!А уже встретившие свою любовь Девы смогут укрепить отношения, если будут больше откровенно разговаривать с партнером. Не замалчивайте то, что вас беспокоит.Конец месяца окажется особенно успешным для творческих представителей знака. Благоприятен он и с точки зрения семейных отношений – Дев затянут приятные домашние хлопоты.

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