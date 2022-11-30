https://uz.sputniknews.ru/20221130/protesty-v-irane-i-kitae-zapad-puskaet-v-xod-staryy-kozyr-30355656.html

Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

Протесты в Иране и Китае: Запад пускает в ход старый козырь

В противостоянии России с Западом — как на Украине, так и в мире в целом — популярны рассуждения о том, что рано или поздно Запад не выдержит и дрогнет: Европа станет слабым звеном, произойдет раскол между англосаксами и Старым Светом, ну или хотя бы внутри самой Европы начнется разброд и шатание на тему войны до победного конца, то есть до поражения России.

2022-11-30T13:35+0500

2022-11-30T13:35+0500

2022-11-30T13:35+0500

колумнисты

иран

китай

протесты

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20889118_312:708:2694:2048_1920x0_80_0_0_e762a0da13ea31997fd07bdeca80198d.jpg

Надежды не столько беспочвенные, сколько неправильные: наш конфликт с Западом имеет слишком серьезные причины, а ставки настолько высоки, что строить собственную стратегию в расчете на "бога из машины", "черного лебедя" или что-либо еще, не зависящее от нас самих, было бы чрезвычайно недальновидно и просто опасно. Речь ведь идет не только о ходе боевых действий на Украине, они являются лишь апофеозом гораздо более глубокого и серьезного конфликта — геополитического и метафизического. Наша победа в нем приведет к изменению всего миропорядка, включая, вполне вероятно, и раскол единого Запада, но это не единственное, не главное и даже не обязательное последствие. Более того, трансформация миропорядка и поражение Запада станут заметны всем и каждому только в тот момент, когда наша победа будет уже близка. То есть еще нескоро: от войны на истощение России Запад отказываться не собирается, могут меняться только ее формы (например, соотношение между военным противостоянием и экономическим удушением — баланс может сдвинуться от первого ко второму). Поэтому мы должны не просто настраиваться на долгую битву, но и рассчитывать на то, что противник не сломается, не ослабнет и не исчезнет.По идее, аналогичный настрой должен быть и на Западе, как минимум у англосаксов — основной движущей силы всей борьбы с Россией. Они должны понимать, что Россия не отступится, не сдастся и не откажется — ни от Украины, ни от политики по демонтажу атлантического миропорядка. Для осознания этого не нужны шпионы в Кремле или супераналитики, достаточно просто знать русскую историю и русский характер. Однако на Западе все еще очень распространено убеждение, что Россия может проиграть на Украине из-за каких-нибудь неожиданных событий. Понятно, что идеальным вариантом стало бы начало смуты в России — народные бунты, верхушечный переворот, то есть все то, что сто лет назад уже привело нас к поражению в войне и национальной катастрофе. Веры в смуту в России на Западе немного, но работать в этом направлении пытаются, тем более что множество сбежавших политэмигрантов активно предлагают свои услуги "разжигателей". Однако куда более надежным способом доведения русского народа до смуты на Западе считают экономическую изоляцию России — блокада должна вызвать экономические проблемы, падение уровня жизни, коллапс экономики и поражение на фронте. А уже поражение вызовет внутреннюю смуту и смену власти на такую, которая готова будет подписать капитуляцию. Дело не в том, насколько оправдана такая ставка, ничего лучшего у Запада все равно нет.ЛГБТ-пропаганда добралась до ХристаПроблема в том, что блокада не получается — девять месяцев показали это со всей ясностью. Да, у нас есть масса проблем из-за запрета на импорт важных для промышленности компонентов, приходится демпинговать при экспорте энергоносителей, но покупатели все равно есть, а общемировой рост цен на сырье компенсирует падение объемов экспорта. Россия держит удар, потому что большая часть мира не собирается выпиливать ее из мировой экономики. Более того, большая часть незападного мира кровно заинтересована в победе России. Просто потому, что ее интересам отвечает построение постзападного миропорядка, а бросившая прямой вызов Западу Россия ускоряет этот процесс, как никто другой. Отстаивая свои интересы, мы объективно работаем на интересы большей части мира — и Запад ничего не может с этим поделать.При этом незападные мировые державы, естественно, занимают разные позиции в конфликте России и Запада: кто-то ограничивается покупкой нашего сырья, кто-то хочет еще и зайти на наш рынок (заняв освободившиеся после ухода Запада ниши), один пытается стать главным посредником между Россией и Западом (и не только в торговле), другой безоговорочно поддерживает нашу страну даже военными поставками. Мир разнообразен, и при общем недовольстве западным диктатом и гегемонией большинство незападных стран хотят сохранить связи и с нами, и с Западом (да и просто не могут себе позволить не то что открытой конфронтации, но и разрыва связей). Запад постоянно мониторит ситуацию и давит на те или иные страны, благо он все еще контролирует ключевые узлы выстроенной им же мировой финансовой системы. Но на некоторые страны он практически не может давить — максимум, что он может сделать, это усложнить их торговлю с Россией. Причем это такие ключевые государства, как Китай, Индия, Турция, Иран. Их курс на поддержку России (у кого-то более явный, у кого-то, как у Турции, сочетающийся с одновременной поддержкой Украины) невозможно изменить извне. А можно ли поменять изнутри?Этот вопрос стал актуален два месяца назад, когда начались волнения в Иране после трагической смерти курдской девушки, которую попытались выдать за последствие избиений полицией нравов. Беспорядки в Иране стали следствием внутренних противоречий и проблем, но понятно, что Запад тут же попытался приписать им народное восстание против "диктатуры мулл".А на днях в Китае прошли протесты против карантинных ограничений из-за ковида, и тут же на Западе вспомнили про Тяньаньмэнь 1989 года и стали гадать на новую китайскую революцию.Ну а в Турции внутриполитическая борьба набирает обороты — чуть больше полугода осталось до президентских выборов, на которых против Эрдогана выйдет объединенный фронт оппозиции, настаивающий фактически на отказе от президентской республики как таковой.То есть получается, что в трех очень важных для России странах может начаться смута — и они замкнутся в себе или изменят курс на прозападный? Конечно, нет. Процессы в каждой из этих стран различаются очень сильно, но у них у всех есть одна общая черта. Это наследники древних великих цивилизаций, державы, обладающие полным суверенитетом (или, как Турция, восстанавливающие его).Франция стремительно вливается в ряды "третьего мира"Китайские протесты не приведут не то что к смене власти, но даже к сколько-нибудь серьезным потрясениям: их масштаб абсолютно ничтожен, а уровень консолидации в китайском обществе по-прежнему очень велик. Конечно, ковидные ограничения уже сильно надоели жителям Поднебесной, рост недовольства был неизбежен, но это в первую очередь бытовой протест, а не политический, и никаких угроз власти КПК и лично Си Цзиньпину, естественно, он не несет.Сложнее ситуация в Иране, где, конечно, есть попытка разыграть и межнациональные, и поколенческие, и социальные противоречия, и даже антирелигиозную тему. Но в целом иранское общество достаточно развитое, его установка на самостоятельный путь развития не вызывает сомнений. Власти аятолл ничего серьезного не угрожает, а общий антиамериканский и антизападный настрой сохранится в любом случае.В Турции больше разделения на религиозную и светскую часть общества, но и тут считать секулярных противников Эрдогана прозападными политиками было бы неправильно. Турция все больше осознает и отстаивает свои национальные (и даже пантюркистские) интересы, и даже если Эрдоган вдруг проиграет выборы (чего практически наверняка не случится), то никакой радикальной смены курса на проевропейский и антироссийский не произойдет. Потому что Турции выгодны и разнообразные стратегические отношения с Россией, как и Ирану и Китаю.Причем им выгодны и двусторонние отношения с нами, и та перестройка миропорядка, которую ускоряет Россия. Поэтому если на Западе и думают ударить по России через ослабление наших связей с незападными державами, то это пустые надежды. Но мы при этом все равно должны рассчитывать только на свои силы (частью которых является и использование прагматического интереса незападных стран), а не на разброд и упадок Запада. Которые, конечно, тоже будут, но уже как следствие нашей победы.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

протесты в иране и китае запад пускает в ход старый козырь в противостоянии россии с западом как на украине так и в мире в целом популярны рассуждения о том что рано или поздно запад не выдержит и дрогнет европа станет слабым звеном произойдет раскол между англосаксами и старым светом ну или хотя бы внутри самой европы начнется разброд и шатание на тему войны до победного конца то есть до поражения россии