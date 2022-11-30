https://uz.sputniknews.ru/20221130/svastika-kak-natsionalnyy-simvol-v-latvii-ukrasili-rojdestvenskuyu-elku---video-30373420.html
Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую елку - видео
Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую елку - видео
Местные власти оправдывают откровенно фашистский дизайн стилизацией под древний тканый пояс 13 века.
2022-11-30T15:41+0500
2022-11-30T15:41+0500
2022-11-30T15:41+0500
в мире
латвия
нацизм
новый год
елка
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Латвии установили елку, украшенную свастикой. Скандальная новогодняя инсталляция появилась в городе Лиелварде.Между тем, местные власти утверждают, что на елке вовсе не нацистский знак, а национальный символ Латвии.Между тем, в законодательстве страны нет запрета на свастику, зато есть запрет на георгиевскую ленточку – как символ СССР.Читайте также: Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы
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видео латвия новый год елка инсталляция свастика древний пояс лиелварде солнцеворот национальная символика неофашизм нацизм
видео латвия новый год елка инсталляция свастика древний пояс лиелварде солнцеворот национальная символика неофашизм нацизм
Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую елку - видео
Местные власти оправдывают откровенно фашистский дизайн стилизацией под древний тканый пояс 13 века.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Латвии установили елку, украшенную свастикой. Скандальная новогодняя инсталляция появилась в городе Лиелварде.
Между тем, местные власти утверждают, что на елке вовсе не нацистский знак, а национальный символ Латвии.
"Самый древний в истории тканый пояс с национальными символами был найден в Лиелварде в 1201 году, и он включен в Культурный канон Латвии. В этом году в городе установили елку в форме этого пояса", — пишут местные СМИ.
Между тем, в законодательстве страны нет запрета на свастику, зато есть запрет на георгиевскую ленточку – как символ СССР.