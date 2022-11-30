https://uz.sputniknews.ru/20221130/svastika-kak-natsionalnyy-simvol-v-latvii-ukrasili-rojdestvenskuyu-elku---video-30373420.html

Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую елку - видео

Свастика как национальный символ: в Латвии украсили рождественскую елку - видео

Местные власти оправдывают откровенно фашистский дизайн стилизацией под древний тканый пояс 13 века.

2022-11-30T15:41+0500

2022-11-30T15:41+0500

2022-11-30T15:41+0500

в мире

латвия

нацизм

новый год

елка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/14/21853463_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c3f49534a36c0e3d9c33dd9345ae77.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. В Латвии установили елку, украшенную свастикой. Скандальная новогодняя инсталляция появилась в городе Лиелварде.Между тем, местные власти утверждают, что на елке вовсе не нацистский знак, а национальный символ Латвии.Между тем, в законодательстве страны нет запрета на свастику, зато есть запрет на георгиевскую ленточку – как символ СССР.Читайте также: Милитаризация Балтики – самоуничтожение Европы

латвия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео латвия новый год елка инсталляция свастика древний пояс лиелварде солнцеворот национальная символика неофашизм нацизм