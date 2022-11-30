https://uz.sputniknews.ru/20221130/trener-sbornoy-irana-keyrush-zayavil-chto-v-futbole-net-spravedlivosti-posle-vyleta-s-chm-30370569.html

Тренер сборной Ирана Кейруш заявил, что в футболе нет справедливости после вылета с ЧМ

Тренер сборной Ирана Кейруш заявил, что в футболе нет справедливости после вылета с ЧМ

По мнению Кейруша, ничья была бы справедливым итогом. 30.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-30T13:11+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

иран

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной США заявил, что мечте его команды - конец.Встреча группы В, которая прошла на стадионе "Эль-Тумама", завершилась со счетом 1:0 в пользу американской команды. В результате США вышли в плей-офф со второго места в группе, первое место заняла команда Англии Иран же покинул турнир."Нам нужно смириться с реальностью, лучше подготовиться к следующему отборочному турниру и вернуться более сильными", - также сказал Карлуш Кейруш.

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