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Тренер сборной Ирана Кейруш заявил, что в футболе нет справедливости после вылета с ЧМ
Тренер сборной Ирана Кейруш заявил, что в футболе нет справедливости после вылета с ЧМ
По мнению Кейруша, ничья была бы справедливым итогом. 30.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-30T13:11+0500
2022-11-30T13:11+0500
2022-11-30T13:11+0500
чм-2022 по футболу в катаре
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной США заявил, что мечте его команды - конец.Встреча группы В, которая прошла на стадионе "Эль-Тумама", завершилась со счетом 1:0 в пользу американской команды. В результате США вышли в плей-офф со второго места в группе, первое место заняла команда Англии Иран же покинул турнир."Нам нужно смириться с реальностью, лучше подготовиться к следующему отборочному турниру и вернуться более сильными", - также сказал Карлуш Кейруш.
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иран
Тренер сборной Ирана Кейруш заявил, что в футболе нет справедливости после вылета с ЧМ
По мнению Кейруша, ничья была бы справедливым итогом.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со сборной США заявил, что мечте его команды - конец.
Встреча группы В, которая прошла на стадионе "Эль-Тумама", завершилась со счетом 1:0 в пользу американской команды. В результате США вышли в плей-офф со второго места в группе, первое место заняла команда Англии Иран же покинул турнир.
"Мечте конец. Первый тайм был за сборной США, они начали игру намного лучше нас, быстрее и лучше контролировали игру. Они заслужили забить. Но во втором тайме все было наоборот. К сожалению, футбол всегда наказывает команду, которая не забивает. Мы не забили и наказаны результатом. Ничья была бы справедливым итогом. Но в футболе справедливости не существует", - заявил Кейруш, передает РИА Новости.
"Нам нужно смириться с реальностью, лучше подготовиться к следующему отборочному турниру и вернуться более сильными", - также сказал Карлуш Кейруш.