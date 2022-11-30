https://uz.sputniknews.ru/20221130/uzbekistan-i-tatarstan-gotovyat-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-30352440.html
Узбекистан и Татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве
Узбекистан и Татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве
Рустам Минниханов в ходе встречи с хокимом Сурхандарьинской области заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и Узбекистаном.
2022-11-30T09:05+0500
2022-11-30T09:05+0500
2022-11-30T09:05+0500
политика
рустам минниханов
узбекистан
татарстан
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сурхандарьинская область
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым. Встреча прошла в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.В данное время делегация Сурхандарьинской области находится в Казани с рабочим визитом. В рамках пребывания в Казани делегация посетит Единый презентационный центр, где пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Кроме того, пройдут встречи в Торгово-промышленной палате республики с участием деловых кругов, переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Предполагается также посещение Технопарка в сфере высоких технологий - IT-парка, а также Казанского федерального университета.Известно, что в ходе встречи Минниханов заявил, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.Также он заявил, что в последнее время активно развивается взаимодействие с узбекскими партнерами.По словам Минниханова, важно и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. Так, еще в 993 году между Татарстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о сотрудничестве. В данное время ведется работа по подготовке нового документа.Помимо прочего, подписан и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами российского региона и Узбекистана. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, среди которых "КАМАЗ", "Татнефть", "Химград" и другие.Минниханов напомнил, что в Узбекистане открываются многотопливные автозаправочные станции компании "Татнефть", также осуществляются поставки автомобилей КАМАЗ в Узбекистан. Также там открыты автоцентр "КАМАЗ" (Ташкент) и линия сборки "КАМАЗ" (Самарканд). В этом году, в свою очередь, состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" – совместного проекта татарстанского АО "Химград" и узбекистанских партнеров, а также в прошлом году в Джизаке открылся филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.Глава Татарстана также упомянул, что в данное время в вузах республики обучаются 3335 узбекских студентов.Говоря о расширении межрегионального взаимодействия, Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и Сурхандарьинской областью.
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узбекистан и татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве рустам минниханов в ходе встречи с хокимом сурхандарьинской области заявил что татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и узбекистаном визит делегации сурхандарьинской области в татарстан казань
узбекистан и татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве рустам минниханов в ходе встречи с хокимом сурхандарьинской области заявил что татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и узбекистаном визит делегации сурхандарьинской области в татарстан казань
Узбекистан и Татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве
Рустам Минниханов в ходе встречи с хокимом Сурхандарьинской области заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik
. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым. Встреча прошла в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба
главы Татарстана.
В данное время делегация Сурхандарьинской области находится в Казани с рабочим визитом. В рамках пребывания в Казани делегация посетит Единый презентационный центр, где пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Татарстана.
Кроме того, пройдут встречи в Торгово-промышленной палате республики с участием деловых кругов, переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Предполагается также посещение Технопарка в сфере высоких технологий - IT-парка, а также Казанского федерального университета.
Известно, что в ходе встречи Минниханов заявил, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.
"Особая заслуга в этом президентов наших государств - Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева, - сказал он. - В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена наши государства сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство", - отметил он.
Также он заявил, что в последнее время активно развивается взаимодействие с узбекскими партнерами.
"Товарооборот по прошлому году составил около 200 млн долл. США В первом полугодии текущего года товарооборот показал хороший рост, еще на 34%", - подчеркнул глава Татарстана.
По словам Минниханова, важно и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. Так, еще в 993 году между Татарстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о сотрудничестве. В данное время ведется работа по подготовке нового документа.
Помимо прочего, подписан и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами российского региона и Узбекистана. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, среди которых "КАМАЗ", "Татнефть", "Химград" и другие.
Минниханов напомнил, что в Узбекистане открываются многотопливные автозаправочные станции компании "Татнефть", также осуществляются поставки автомобилей КАМАЗ в Узбекистан. Также там открыты автоцентр "КАМАЗ" (Ташкент) и линия сборки "КАМАЗ" (Самарканд).
В этом году, в свою очередь, состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" – совместного проекта татарстанского АО "Химград" и узбекистанских партнеров, а также в прошлом году в Джизаке открылся филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.
Глава Татарстана также упомянул, что в данное время в вузах республики обучаются 3335 узбекских студентов.
Говоря о расширении межрегионального взаимодействия, Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и Сурхандарьинской областью.