https://uz.sputniknews.ru/20221130/uzbekistan-i-tatarstan-gotovyat-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-30352440.html

Узбекистан и Татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве

Узбекистан и Татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве

Рустам Минниханов в ходе встречи с хокимом Сурхандарьинской области заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и Узбекистаном.

2022-11-30T09:05+0500

2022-11-30T09:05+0500

2022-11-30T09:05+0500

политика

рустам минниханов

узбекистан

татарстан

хоким

сурхандарьинская область

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1d/30352582_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c5623d3f0c4f036f51b1c2f0d23581e7.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым. Встреча прошла в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.В данное время делегация Сурхандарьинской области находится в Казани с рабочим визитом. В рамках пребывания в Казани делегация посетит Единый презентационный центр, где пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Татарстана. Кроме того, пройдут встречи в Торгово-промышленной палате республики с участием деловых кругов, переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Предполагается также посещение Технопарка в сфере высоких технологий - IT-парка, а также Казанского федерального университета.Известно, что в ходе встречи Минниханов заявил, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.Также он заявил, что в последнее время активно развивается взаимодействие с узбекскими партнерами.По словам Минниханова, важно и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. Так, еще в 993 году между Татарстаном и Узбекистаном было подписано Соглашение о сотрудничестве. В данное время ведется работа по подготовке нового документа.Помимо прочего, подписан и реализуется ряд соглашений, меморандумов о взаимодействии между министерствами, торгово-промышленными палатами, предприятиями, организациями и вузами российского региона и Узбекистана. Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, среди которых "КАМАЗ", "Татнефть", "Химград" и другие.Минниханов напомнил, что в Узбекистане открываются многотопливные автозаправочные станции компании "Татнефть", также осуществляются поставки автомобилей КАМАЗ в Узбекистан. Также там открыты автоцентр "КАМАЗ" (Ташкент) и линия сборки "КАМАЗ" (Самарканд). В этом году, в свою очередь, состоялось открытие химико-индустриального технопарка "Чирчик" – совместного проекта татарстанского АО "Химград" и узбекистанских партнеров, а также в прошлом году в Джизаке открылся филиал Казанского (Приволжского) федерального университета.Глава Татарстана также упомянул, что в данное время в вузах республики обучаются 3335 узбекских студентов.Говоря о расширении межрегионального взаимодействия, Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Республикой Узбекистан и Сурхандарьинской областью.

татарстан

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и татарстан готовят новое соглашение о сотрудничестве рустам минниханов в ходе встречи с хокимом сурхандарьинской области заявил что татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с регионом и узбекистаном визит делегации сурхандарьинской области в татарстан казань