https://uz.sputniknews.ru/20221130/uzbekistan-razvivaet-vzaimodeystvie-s-rossiey-v-sfere-finansovoy-gramotnosti-30391681.html

Узбекистан развивает взаимодействие с Россией в сфере финансовой грамотности

Узбекистан развивает взаимодействие с Россией в сфере финансовой грамотности

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России передал Центральному банку Республики Узбекистан образовательные и... 30.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-30T19:31+0500

2022-11-30T19:31+0500

2022-11-30T19:31+0500

узбекистан

россия

финансы

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России передал Центральному банку Республики Узбекистан образовательные и методические материалы по финансовой грамотности – в общей сложности более 75 аудиовизуальных произведений.Материалы ориентированы на детей дошкольного и школьного возрастов. Их цель – привлечь внимание подрастающего поколения к темам финансовой безопасности, личных сбережений и другим базовым вопросам финансовой грамотности.Россия не случайно выбрана в качестве партнера в сфере развития финансовой грамотности. "Минфин России и Банк России, совместно с другими заинтересованными ведомствами создали масштабную инфраструктуру финансового просвещения, которая работает на благо самых разных категорий граждан, всех возрастных групп", – рассказывает руководитель Центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России Анна Харнас. Это результат системы взаимодействия федерального центра и регионов. Так, во всех субъектах страны приняты и реализуются региональные программы по повышению финансовой грамотности. Проводится работа по развитию региональных центров финансовой грамотности – сегодня такие центры функционируют в 50 регионах.Важную роль в процессе повышения эффективности финансового образования играют федеральные методические центры, созданные на базе ведущих российских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Финансового университета, РЭУ им. Г.В. Плеханова. Специалисты центров занимаются методическим обеспечением системы образования на всех уровнях, в том числе обучением педагогического сообщества и консультантов-методистов финансового просвещения. За все время ФМЦ, по данным Харнас, подготовили более 80 тысяч педагогов школ и вузов, более 3 тысяч сотрудников вузов, более 4,5 тысяч специалистов, работающих со взрослым населением и лицами пенсионного возраста.В итоге российские регионы получают подготовленные кадры и все необходимые методические рекомендации, а на их основе могут разрабатывать свои собственные практики с учетом региональной специфики. Лучший опыт обобщается – наиболее эффективные методики попадают в федеральный каталог на сайте Моифинансы.рф. Таким образом, наработки масштабируются для использования по всей стране.Сейчас в России реализуется Стратегия повышения финансовой грамотности. Она рассчитана до 2023 года. Кроме того, проект "Новая финансовая культура (Мои Финансы: просто о сложном)" включен в государственную программу "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Ее горизонт – 2030 год. Согласно целевым показателям, к этому времени доля россиян со средним и высоким уровнем финансовой грамотности возрастет до 80%, при этом уже в 2024 году доля школьников и учащихся системы среднего профессионального образования, охваченных преподаванием финансовой грамотности, достигнет 100%.Ресурсная база для реализации этих задач создана: на сегодняшний день 90% российских школ включили в свои учебные планы мероприятия по финансовой грамотности. Обучающие пособия по финансовой грамотности для 2-11 классов включены в Федеральный перечень учебников Минпросвещения России.Особенность развития финансовой культуры в стране заключается в адресном подходе. Специалисты разрабатывают и продвигают образовательные и просветительские продукты для различных возрастных групп. Для каждой категории – среди них дошкольники, школьники их родители, взрослое население, лица пенсионного возраста – созданы свои продукты. "Понятно, что одни и те же инструменты и каналы коммуникаций не будут одинаково эффективно работать и для молодежи, и для взрослого экономически активного населения, и для людей пенсионного возраста, – поясняет Анна Харнас. – Финансовая грамотность должна быть адаптирована для разных целевых аудиторий".Среди успешных примеров по вовлеченности целевой аудитории можно выделить детский подкаст про деньги "Крош и Грош" (совместно со "Смешариками"), видеоподкаст для старшеклассников "Пушкин знает!" (совместно с Почта Банком). Главным героем шоу стал актёр и блогер Андрей Борисов, который перевоплотился в русского классика и "прожил" его финансовые неудачи (за 2 месяца количество просмотров приблизилось к 1,5 млн). Ежегодно популярностью пользуется семейный онлайн-фестиваль "ФинЗОЖ Фест" – в этом году его контент собрал более 12,5 млн просмотров.Материал опубликован на коммерческих условиях.

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узбекистан развивает взаимодействие с россией в сфере финансовой грамотности