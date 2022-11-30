https://uz.sputniknews.ru/20221130/uzbekistan-s-nachala-goda-postavil-v-rossiyu-stroymaterialov-na-50-mln-30364902.html
Узбекистан с начала года поставил в Россию стройматериалов на $50 млн
Узбекистан с начала года поставил в Россию стройматериалов на $50 млн
В основном, из республики экспортируют профиль ПВХ, пластиковые трубы, металлопродукцию и алюминиевые изделия.
2022-11-30T11:44+0500
2022-11-30T11:44+0500
2022-11-30T12:27+0500
экономика
узбекистан
россия
торговля
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. С начала года Узбекистан экспортировал в Россию строительные материалы на сумму около $50 млн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Ассоциации "Узпромстройматериалы".В основном, республика поставляет за рубеж профиль ПВХ, трубы и изделия из пластика, металлопродукцию и алюминиевые изделия.Кроме того, в соответствии с постановлением президента от 3 ноября 2018 года "О мерах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" две страны реализуют 4 совместных инвестиционных проекта на общую сумму $256 млн.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.
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узбекистан россия торговля строительные материалы профиль пвх изделия из пластика алюминиевые изделия сотрудничество инвестиционные проекты
узбекистан россия торговля строительные материалы профиль пвх изделия из пластика алюминиевые изделия сотрудничество инвестиционные проекты
Узбекистан с начала года поставил в Россию стройматериалов на $50 млн
11:44 30.11.2022 (обновлено: 12:27 30.11.2022)
В основном из республики экспортируют профиль ПВХ, пластиковые трубы, металлопродукцию и алюминиевые изделия.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. С начала года Узбекистан экспортировал в Россию строительные материалы на сумму около $50 млн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Ассоциации "Узпромстройматериалы".
В основном, республика поставляет за рубеж профиль ПВХ, трубы и изделия из пластика, металлопродукцию и алюминиевые изделия.
Кроме того, в соответствии с постановлением президента от 3 ноября 2018 года "О мерах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" две страны реализуют 4 совместных инвестиционных проекта на общую сумму $256 млн.
Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным
Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.
Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.