https://uz.sputniknews.ru/20221130/uzbekistan-s-nachala-goda-postavil-v-rossiyu-stroymaterialov-na-50-mln-30364902.html

Узбекистан с начала года поставил в Россию стройматериалов на $50 млн

Узбекистан с начала года поставил в Россию стройматериалов на $50 млн

В основном, из республики экспортируют профиль ПВХ, пластиковые трубы, металлопродукцию и алюминиевые изделия.

2022-11-30T11:44+0500

2022-11-30T11:44+0500

2022-11-30T12:27+0500

экономика

узбекистан

россия

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/100/30/1003081_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_82437900c0945c8bb4a6ec2da1bd86e1.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. С начала года Узбекистан экспортировал в Россию строительные материалы на сумму около $50 млн. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Ассоциации "Узпромстройматериалы".В основном, республика поставляет за рубеж профиль ПВХ, трубы и изделия из пластика, металлопродукцию и алюминиевые изделия.Кроме того, в соответствии с постановлением президента от 3 ноября 2018 года "О мерах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" две страны реализуют 4 совместных инвестиционных проекта на общую сумму $256 млн.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан россия торговля строительные материалы профиль пвх изделия из пластика алюминиевые изделия сотрудничество инвестиционные проекты