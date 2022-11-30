https://uz.sputniknews.ru/20221130/v-mid-uzbekistana-osudili-terroristicheskiy-akt-v-afganistane-30395687.html

В МИД Узбекистана осудили террористический акт в медресе Афганистана

В МИД Узбекистана осудили террористический акт в медресе Афганистана

Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "Аль-Джихади" в городе Айбак.

2022-11-30T23:33+0500

2022-11-30T23:33+0500

2022-11-30T23:37+0500

политика

мид узбекистана

афганистан

террористы

взрыв

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана осудило террористический акт, совершенный в среду в афганском городе Айбак провинции Саманган.В МИД подчеркнули, что "подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также достижению национального согласия в Афганистане".Также в министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.Напомним, в среду в религиозной школе (медресе) в провинции Саманган на севере Афганистана прогремел взрыв. В результате взрыва погибли не менее 23 человек, пострадали 30.На данный момент ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

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Sputnik Узбекистан

в мид узбекистана осудили террористический акт в медресе афганистана взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе аль джихади в городе айбак