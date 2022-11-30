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https://uz.sputniknews.ru/20221130/v-mid-uzbekistana-osudili-terroristicheskiy-akt-v-afganistane-30395687.html
В МИД Узбекистана осудили террористический акт в медресе Афганистана
В МИД Узбекистана осудили террористический акт в медресе Афганистана
Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "Аль-Джихади" в городе Айбак.
2022-11-30T23:33+0500
2022-11-30T23:37+0500
политика
мид узбекистана
афганистан
террористы
взрыв
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана осудило террористический акт, совершенный в среду в афганском городе Айбак провинции Саманган.В МИД подчеркнули, что "подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также достижению национального согласия в Афганистане".Также в министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.Напомним, в среду в религиозной школе (медресе) в провинции Саманган на севере Афганистана прогремел взрыв. В результате взрыва погибли не менее 23 человек, пострадали 30.На данный момент ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
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в мид узбекистана осудили террористический акт в медресе афганистана взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе аль джихади в городе айбак
в мид узбекистана осудили террористический акт в медресе афганистана взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе аль джихади в городе айбак

В МИД Узбекистана осудили террористический акт в медресе Афганистана

23:33 30.11.2022 (обновлено: 23:37 30.11.2022)
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Министерство иностранных дел
Ташкент. Министерство иностранных дел - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Зафар Халилов
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Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "Аль-Джихади" в городе Айбак.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана осудило террористический акт, совершенный в среду в афганском городе Айбак провинции Саманган.
"Циничная вылазка в медресе "Джихадия" привела к многочисленным человеческим жертвам, в основном среди учащейся молодежи", - заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.
В МИД подчеркнули, что "подобные насильственные действия провоцируют эскалацию напряженности и препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира, а также достижению национального согласия в Афганистане".
Также в министерстве выразили соболезнования семьям и близким погибших.
Напомним, в среду в религиозной школе (медресе) в провинции Саманган на севере Афганистана прогремел взрыв. В результате взрыва погибли не менее 23 человек, пострадали 30.
На данный момент ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
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