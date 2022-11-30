https://uz.sputniknews.ru/20221130/video-ukraintsy-v-berline-voyuyut-s-detmi-i-dedom-morozom-30388083.html
Видео: украинцы в Берлине воюют с детьми и Дедом Морозом
Видео: украинцы в Берлине воюют с детьми и Дедом Морозом
Российскому Деду Морозу в этом году для участия в зажжении огней на елке перед Русским домом пришлось добираться до столицы Германии с пересадками.
2022-11-30T20:58+0500
2022-11-30T20:58+0500
2022-11-30T20:58+0500
в мире
берлин
дед мороз
украина
германия
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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Проукраинские активисты пытались помешать проведению праздничного мероприятия для детей в Русском доме в Берлине с участием Деда Мороза, который прилетел из Великого Устюга.Известно, что несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом. Такая церемония проводится ежегодно.Представитель Русского дома ранее сообщил, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении."Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.Помешать празднику попытались проукраинские активисты. С флагами Украины и плакатами "Дед Мороз — спонсор терроризма" они собрались у дверей Русского дома в Берлине и скандировали: "Европа це Украина".Однако, по сообщению Русского дома, актививстов практически не было слышно из-за праздничной музыки и звуков самого мероприятия. Известно, что в данное время полиция столицы ФРГ усилила охрану представительства Россотрудничества.Российский Дед Мороз, в свою очередь, в скором времени посетит Сербию, Беларуст, Казахстан и Армению.
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видео украинцы в берлине воюют с детьми и дедом морозом российскому деду морозу в этом году пришлось добираться до столицы германии с пересадками российскому деду морозу в этом году для участия в зажжении огней на елке перед русским домом пришлось добираться до столицы германии с пересадками русский дом в берлине
видео украинцы в берлине воюют с детьми и дедом морозом российскому деду морозу в этом году пришлось добираться до столицы германии с пересадками российскому деду морозу в этом году для участия в зажжении огней на елке перед русским домом пришлось добираться до столицы германии с пересадками русский дом в берлине
Видео: украинцы в Берлине воюют с детьми и Дедом Морозом
Российскому Деду Морозу в этом году для участия в зажжении огней на елке перед Русским домом пришлось добираться до столицы Германии с пересадками.
ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik.
Проукраинские активисты пытались помешать проведению праздничного мероприятия для детей в Русском доме
в Берлине с участием Деда Мороза, который прилетел из Великого Устюга.
Известно, что несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом. Такая церемония проводится ежегодно.
Представитель Русского дома ранее сообщил, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении.
"Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.
К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.
Помешать празднику попытались проукраинские активисты. С флагами Украины и плакатами "Дед Мороз — спонсор терроризма" они собрались у дверей Русского дома в Берлине и скандировали: "Европа це Украина".
Однако, по сообщению Русского дома, актививстов практически не было слышно из-за праздничной музыки и звуков самого мероприятия. Известно, что в данное время полиция столицы ФРГ усилила охрану представительства Россотрудничества.
Российский Дед Мороз, в свою очередь, в скором времени посетит Сербию, Беларуст, Казахстан и Армению.