https://uz.sputniknews.ru/20221130/video-ukraintsy-v-berline-voyuyut-s-detmi-i-dedom-morozom-30388083.html

Видео: украинцы в Берлине воюют с детьми и Дедом Морозом

Видео: украинцы в Берлине воюют с детьми и Дедом Морозом

Российскому Деду Морозу в этом году для участия в зажжении огней на елке перед Русским домом пришлось добираться до столицы Германии с пересадками.

2022-11-30T20:58+0500

2022-11-30T20:58+0500

2022-11-30T20:58+0500

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берлин

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ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Проукраинские активисты пытались помешать проведению праздничного мероприятия для детей в Русском доме в Берлине с участием Деда Мороза, который прилетел из Великого Устюга.Известно, что несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером во вторник принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом. Такая церемония проводится ежегодно.Представитель Русского дома ранее сообщил, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой, что не помешало сказочному персонажу добраться до немецкой столицы в добром здравии и настроении."Раз, два, три, елочка, гори!" - крикнул Дед Мороз вместе с детьми и взмахнул жезлом, после чего на елке загорелись огни. В этот момент пошел снег, которому, хоть тот и искусственный, обрадовались присутствующие дети.К гостям также вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.Помешать празднику попытались проукраинские активисты. С флагами Украины и плакатами "Дед Мороз — спонсор терроризма" они собрались у дверей Русского дома в Берлине и скандировали: "Европа це Украина".Однако, по сообщению Русского дома, актививстов практически не было слышно из-за праздничной музыки и звуков самого мероприятия. Известно, что в данное время полиция столицы ФРГ усилила охрану представительства Россотрудничества.Российский Дед Мороз, в свою очередь, в скором времени посетит Сербию, Беларуст, Казахстан и Армению.

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